POSADAS. Para la referente del barrio Las Lomas de Itaembé Miní, Miriam Amarilla, el servicio de colectivos urbano que presta la empresa Don Casimiro –la principal del Grupo Zbikoski, que controla el 96% de las líneas urbanas-, sigue siendo pésimo y además, algunos servicios empeoraron su frecuencia “por una campaña política”.

Asimismo, Amarilla denunció ante el móvil de MisionesCuatro, que la firma Servicios Urbanos SA –una empresa perteneciente al Grupo Zbikoski-, que explota comercialmente el sistema SUBE Misionero y la aplicación SUSA, está empujando deliberadamente a los usuarios a pagar sus boletos con efectivo –a un costo mayor que el prepago- o con el sistema QR de la app SUSA, que implica contar con un teléfono con conectividad y crédito para usar internet.

“Como presidente del barrio presenté muchísimas notas a (la Dirección de Movilidad) Movilidad Urbana, al Concejo Deliberante, al presidente (del HCD Horacio) Martínez, al gobernador (Oscar Herrera Ahuad), al intendente actual (Leonardo Stelatto) La última se hizo en diciembre del año pasado, en forma conjunta con varios presidentes barriales”, contó Amarilla sobre las gestiones que vienen realizando para que mejore el servicio de colectivos urbanos en el barrio Las Lomas, en el suroeste de Posadas.

“Solicitamos, más que nada, que mejore la frecuencia porque teníamos poca frecuencia. No vimos ninguna mejora en los colectivos, que no tienen aire acondicionado. Y seguimos viajando como animales. La verdad es que no hubo ninguna mejora”, aseguró la referente vecinal.

De acuerdo con Amarilla, los presidentes barriales de su zona, lograron una entrevista con una subordinada de Lucas Jardín, el titular de Movilidad Urbana, pero no se cumplieron los compromisos realizados por la funcionaria. “Tuvimos una reunión con la señora María Eugenia Castro, de Movilidad Urbana, que nos atendió en representación de Jardín. Y nos prometió mejorar las frecuencias y el transporte, pero cada día es peor”, acusó la vecina.

“No solo no han actualizado las tarjetas SUBE, sino que día a día, nos conducen obligados a tratar de pasar al sistema QR (el pago del boleto por medio de la App SUSA), cuando habíamos acordado con Castro que se iban a usar todos los medios de pago: efectivo, sube misionero y QR”, reveló Amarilla.

En esta línea, la jefa del barrio Las Lomas, insistió en que Movilidad Urbana, “no está cumpliendo” con lo prometido. “Hace una semana, estuve en la Estación Quaranta, desde las 16 hs., tratando de cargar la (tarjeta) SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico). Y es uno de los puntos más fuertes de recargas, pero me dijeron que no había sistema”, se quejó Amarilla.

Pero la odisea de la vecina no terminó ahí, y estuvo todo ese día sin poder cargar su tarjeta Sube Misionero –un sistema también controlado por Servicios Urbanos y el Grupo Z. “Fui al centro, recorrí tres puntos en el centro para cargar, pero nadie lo hizo porque supuestamente no tenía para cargar. Vuelvo a las 20 horas a la estación Quaranta, para cargar y seguían sin sistema, supuestamente”, relató la mujer.

“Ese es el modo que usan para presionarnos al pago en efectivo o con QR”, opinó la mujer sobre una maniobra ex profeso de la empresa, para desalentar el uso del sistema de las tarjetas SUBE Misionero, que ya cumplió 10 años y cuyos aparatos para las recargas cuestan alrededor de 2.500 dólares (más de 950 mil pesos por cada máquina)

Para Amarilla, estos problemas para el uso de las SUBE, son orquestados por la empresa que depende del Grupo que prácticamente monopoliza el transporte en el Gran Posadas. “Ayer por la tarde, a las 18.30 voy a cargar la Sube Misionero y nuevamente nos encontramos con que no tenían sistema. Semana a semana nos vienen haciendo esto: si no hay recarga para la sube, nos quitan frecuencias”, fustigó.

Ligado a esto, Amarilla formuló una fuerte denuncia por quita de colectivos y recorte de frecuencias contra la empresa Don Casimiro, la principal del Grupo Zbikoski. “La semana pasada, la línea 90, desde las 15 nos dejaron un solo colectivo circulando. Normalmente tenemos dos horarios para tomar colectivos, o en punto o a las y media (es decir, una frecuencia de un colectivo cada 30 minutos) Bueno, sólo estaba saliendo un colectivo. Recortaron la frecuencia y también lo hicieron con el 91. Y no comunican al usuario”, lanzó Amarilla.

“Nos parece una falta de respeto, (la empresa) sigue recibiendo subsidios, no mejora la frecuencia. Y por una campaña política nos desafectan a nosotros, nos quitan frecuencias, en perjuicio del usuario, siempre”, sentenció Amarilla, vinculando la quita de colectivos y frecuencias con una afectación de ómnibus para trasladar a militantes del oficialismo en el marco de la campaña electoral, que legalmente, aún no comenzó en Misiones –aunque ello no impide la concreción de actos políticos del partido gobernante de la Renovación K.