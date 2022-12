Acusaron a Manuel Sánchez de amenazar con quitarle un merendero a una referente, “si no se quedaba tranquila”

POSADAS. Juana Pérez, la referente del merendero y comedor Canaan que funciona en el Barrio El Porvenir, asistiendo a unos 70 niños, aseguró que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia le redujo los módulos alimentarios, complicando la tarea de asistencia que vienen realizando desde hace unos 9 años. Pero lo más grave de lo revelado por Pérez al Móvil de MisionesCuatro gira en torno al comportamiento que habría adoptado el jefe del Área de Coordinación Operativa del MDS, Manuel Sánchez, ante el reclamo de más alimentos.

“Hay unos 70 chicos que reciben la merienda, pero no les sirvo acá, les doy y lo van a compartir en sus casas. Porque es caliente, se pueden quemar y va a ser peor. A mí me redujeron los módulos”, contó sin medias tintas Pérez a este medio.

Ante esa situación, la referente del Merendero Canaan dijo haber dialogado con Sánchez, para que les aumenten las raciones para preparar las viandas. “Hablé varias veces con el secretario del ministro y no es que quiera criticar, pero vamos a la realidad, a lo que se está viviendo, no invento. Me dijo que me quede tranquila porque si no ellos me van a sacar el merendero”, denunció Pérez, apuntando contra el ex concejal renovador y actual funcionario de Desarrollo Social.

“Ellos (por los funcionarios de la Renovación K) no me lo pueden sacar (al merendero) porque no es de ahora. Hace 10 años que comencé con este merendero, empezando desde cero, buscaba de todos. Ahora es lo mismo que antes, nada más que hago más días”, contó la mujer.

La reducción de módulos alimentarios de la mano con el desprestigio en la comunidad

Sin embargo, Pérez se mostró preocupada por el futuro del merendero y de los niños que se alimentan allí. “Me redujeron las mercaderías para los vecinos y encima, me atacan, dicen que yo robo la mercadería, pero la realidad es que me redujeron (los módulos)”, se quejó la referente del Canaan.

“Hablé con el ministro (Fernando Meza) y me dijo que hable con el secretario, Manuel Sánchez. Y lo digo con nombre y apellido porque es lindo hablar de frente y decir las cosas como son. Y me dijo ‘que me quede tranquila, porque me van a sacar el merendero’”, reiteró Pérez.

Y en esta línea, insistió: “No me pueden sacar el merendero que ellos no me dieron. Hace más de 9 años que estoy. Es mi preocupación porque los niños necesitan. Y si no me dan módulos alimentarios, cómo los voy a ayudar”, concluyó la mujer.