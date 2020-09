Admiten que no hay escasez de harina

POSADAS. Tras el aumento del trigo-que se rige en precio dólar-varias provincias ya aumentaron el kilo de pan, a excepción de Misiones. “Los molinos pusieron un alerta porque no sabían cómo iba a afectar el dólar. Ayer hablé con los molinos y me decían que hubo un incremento del trigo de 160 a 200 dólares más o menos y eso está aguantando el precio. Aumentó un 5 %, algo aumentó la harina, no lo que debería me decían desde el molino. Harina y trigo hay”, explicó Omar Acosta a Misiones Cuatro, aclarando que no hay faltante de la materia prima.

En ese sentido, contó que el precio del pan a nivel país ha aumentado y en provincias como Salta, Mendoza y Tucumán pasó la barrera de los $100. En el caso de Misiones no hubo aumento, porque sigue vigente el Programa Ahora Pan, que mantiene el precio a $90 el kilo.

Acosta dijo que los precios de los panificados en general se mantienen: “no se puede aumentar cada vez que aumentan las cosas porque las ventas están caídas. Ahora viene el verano, se vende menos y aumentar no es la solución, cuando no hay más remedios se aumenta un poco. Estamos en el 70 por ciento de las ventas”, manifestó el empresario.