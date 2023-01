Advierten que “a la gente no le alcanza para el dulce de batata o membrillo”

POSADAS. Continúan las repercusiones por las declaraciones del presidente de la Nación, Alberto Fernández respecto a los índices de inflación “autoconstruidos” por la gente.

“No coincido en absoluto con lo que dice el presidente”, comentó Ismael Ortigoza, propietario del centro de almaceneros, en diálogo con el móvil de MisionesCuatro.

El almacenero recordó que todavía ofrecen bolsas económicas con los productos comestibles básicos a precios módicos. “Cada vez se consume menos, a la gente no le alcanza y no llegan a los 15 días, la gente está carenciada y no les alcanza para nada”, dijo.

Consultado sobre el promedio de gasto de una familia por semana, Ortigoza comentó que anteriormente, se gastaban 10 mil pesos, ese número cambio y actualmente se redujo a 4 mil pesos.