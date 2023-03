Advierten que, sin castraciones masivas, “cada año va a haber más mascotas” en situación de calle

POSADAS. La sobrepoblación de perros y gatos en la capital misionera es un problema grave que obligaría a cada candidato a intendente a “tocar este tema de forma responsable”, según advirtió Lucas “Choco” Gómez, el referente del grupo “Tu Mascota es Familia”, en diálogo con MisionesCuatro este martes. El grupo organiza un arroz con pollo con el fin de recaudar fondos para apadrinar castraciones.

En lo que respecta a la “tenencia responsable” de mascotas en Posadas, Gómez calificó la situación de “crítica”. “Estamos cansados de plantearlo una y otra vez. Es una situación muy complicada, pero no se toman acciones concretas”, insistió Gómez. Y añadió: “Es muy grave, cada vez hay más camadas de cachorros que la gente abandona”.

“Todos los días, es un caso nuevo de un gato o un cachorro recién nacido y abandonado, un perro atropellado o enfermo”

Ante la consulta de este medio, Gómez aclaró que con el grupo “Tu Mascota es Familia”, no pueden rescatar a todos los animales abandonados o maltratados de la capital misionera. “Hacemos rescates pero no nos consideramos rescatistas. Si vamos a cada caso que surge, directamente, no nos dan los fondos ni las manos para atenderlos”, aseveró.

“Pero trabajamos con un gran número de personas que se dedican a hacer rescates. Y es absolutamente todos los días, un caso nuevo de un gato o un cachorro recién nacido y abandonado, un perro atropellado o un perro con alguna enfermedad. La situación no da para más”, alertó Gómez, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro.

Para el referente de la protección de mascotas, en la campaña electoral de este año “cualquier persona que quiera ser candidato tiene que sí o sí, tocar este tema de forma responsable. Pero no esta cuestión de vender humo y sacarme una foto dándole un beso a un perrito para decir que estoy en el tema. Hay que estar de forma seria”, planteó.

El problema de dónde contener a los animales rescatados de dueños maltratadores

En cuanto a la situación de los animales domésticos que son víctimas de trato cruel en Posadas, Gómez apuntó a la falta de infraestructura para contenerlos. “Tenemos leyes y ordenanzas que condenan el abandono y el maltrato, pero no se cumplen”, comentó.

“Si bien, en el último tiempo, la policía se ha involucrado un poco más y algunos jueces también, hay una cadena que se corta. Porque uno puede hacer una denuncia, la policía constata cómo está el animal, y en el caso de que haya signos de maltrato o abandono se sustrae al animal de la casa. Pero ahí es donde comienza el problema: a dónde se lo lleva”, planteó Gómez. “A nosotros nos hablan de comisarías y nosotros no contamos con un lugar físico para tenerlos”, amplió.

Para Gómez, una de las soluciones sería que “desde el municipio o provincia, debería crearse un depositario judicial para los animales rescatados, con las condiciones necesarias para que esos animales se puedan recuperar con profesionales y luego, buscarles una nueva casa”, sostuvo. Y ante la consulta sobre los animales que no sean adoptados, Gómez insistió: “siempre se encuentra una persona para que los adopte”.

“En lo que insistimos es en que la solución real son las castraciones masivas. Si no cortamos la cadena, cada año va a haber más” mascotas en situación de calle “y vamos a llegar a un punto en el que no vamos a encontrar casas para cada uno. Y el abandono va a ser una moneda corriente”, sentenció.