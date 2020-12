Afirman que la ordenanza libre de pirotecnia “es un paso adelante hacia la concientización”

POSADAS. Mediante el Decreto 2432/20, el Departamento Ejecutivo Municipal reglamentó la Ordenanza “Posadas Libre de Pirotecnia de Alto Impacto Sonoro”. De esta manera, quedan prohibidos los artefactos que produzcan efecto audible, de gran estruendo o estampido, también el encendido, manipulación y suelta en el aire de globos aerostáticos.

En ese marco, Pablo Velázquez dijo que este hecho “es un paso adelante hacia la concientización, más allá de la prohibición que establece la letra de la ordenanza”.

En ese sentido, agregó que “lo más importante es que podamos tomar conciencia de la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores y a los animales que forman parte del medio”, declaró el edil.

“Es un paso más para que nos concienticemos hasta donde podemos utilizar cierto tipo de pirotecnia, que puede dañar al otro”, añadió.

Además, dijo que para que los concejales lleguen a aprobar dicho proyecto, “se logró un punto intermedio, entre el pedido de las asociaciones de los padres con discapacidad, los distintos grupos de defensa de animales, los empresarios y también del aporte que hizo el sindicato de la pirotecnia, que me parece que es sumamente importante, porque además van a llevar en el control de la pirotecnia. El sindicato que está metido dentro del control de las empresas, que se ponga como límite el control para que los empresarios y los comerciantes no abusen de la posibilidad de ventas. Me parece que va a ser muy importante para saber que se vende en los comercios de la ciudad”, declaró Velázquez.