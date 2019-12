Alerta en la Chacra 159 por postes que están a punto de caerse

Mabel Bogado, una vecina de la zona, denunció públicamente que en el barrio uno de los postes de luz están por caerse sobre una casa.

“Necesitamos urgente que se arregle”, expresó Mabel a Misiones Cuatro.

En la Chacra 159, en Avenida Vivanco entre Tacuarí y Centenario, “entró Emsa pero no arregló, hay gente que todavía no tiene luz, nosotros no tuvimos dos días”, señaló.

Asimismo, comentó que en el lugar hace falta alumbrado público: “Hay por lo menos tres postes que tienen que cambiar, pasa Emsa pero no se hace cargo. Está oscura la calle, falta más alumbrado”, relató la vecina.