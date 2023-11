Alerta en Miguel Lanús: vecinos de Las Vertientes exigen medidas contra la creciente inseguridad

En el Barrio Las Vertientes de Miguel Lanús, la inseguridad se ha convertido en moneda corriente para los vecinos, quienes viven con el temor constante de ser víctimas de la delincuencia. Misiones Cuatro dialogó con Gimena Monzón y Érica Yeske, vecinas del lugar, quienes expresaron su desesperación ante la falta de seguridad en su comunidad.

Gimena, declaró: “No se puede más con esto, estoy harta ya, estoy cansada”. Su testimonio refleja la impotencia de quienes, como ella, han sufrido robos de manera recurrente. “Últimamente, todos los días se escucha un caso de robo. No podés dejar nada afuera, pero adentro tampoco. No podés dormir, no podés dejar tu casa. No se puede vivir”, añadió.

La experiencia personal de Gimena es desesperante. Fue víctima de tres robos en el último mes, y a pesar de brindar una descripción detallada a la policía, no logró recuperar sus pertenencias. “La primera vez, me robaron un celular y una garrafa. Ocurrió mientras dormía, me desperté y vi salir al ladrón”, relató. Incluso con información precisa, la impunidad persiste.

En otra ocasión, los delincuentes intentaron forzar su ventana, pero no lograron ingresar.

Érica Yeske, por su parte, compartió su indignación: “Estamos totalmente indignados, no dormimos más; es imposible cómo nos roban en el barrio”. Denunció el robo de seis sillones nuevos de su patio y expresó su frustración ante la respuesta de la policía. “La Policía viene, pero dice que no pueden hacer nada”, lamentó.

Érica también destacó la falta de medidas preventivas, como cámaras de seguridad, a pesar de los esfuerzos de la comunidad por solicitarlas. “No tenemos cámaras de seguridad, se pidió, se hicieron reuniones, pero todavía no tuvimos respuestas. Suele pasar la policía, pero nosotros estamos preparados. Si los vecinos tenemos que actuar, lo vamos a hacer, ya no tenemos miedo”, afirmó con determinación.

Érica aseguró que muchos vecinos tienen miedo de denunciar y hablar porque están desprotegidos, pero también aseguró: “Estamos en peligro pero estamos armados y a nosotros no nos importa, el que entra en nuestra casa, le vamos a matar. Que Dios me perdone, no hay que matar a nadie, pero nos cansamos”.

En medio de la impotencia y la preocupación, los residentes de Las Vertientes hacen un llamado urgente a las autoridades locales para que tomen medidas concretas que garanticen la seguridad de la comunidad. La ola de inseguridad ha alcanzado un punto crítico, y los vecinos exigen respuestas y acciones inmediatas.