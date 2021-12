Alerta por la “Banda del Gol rojo” que robó en varias casas de Posadas

POSADAS. La “Banda del Gol rojo” sumó tres víctimas más a la seguidilla de delitos contra la propiedad. La misma se conocida entre septiembre y octubre, como la “Banda del Corolla blanco”.

Uno de los robos sucedió este martes en el barrio Motem y la afectada fue Silvia, quien relató a Misiones Cuatro lo sucedido.

“Salí de trabajar al mediodía a las 3 y 30 vine a mi domicilio, me cambié y salí para volver a trabajar. Cuando regreso a las 17 y 58 había gente adentro y mis perritos estaban afuera. Me llamó mucho la atención porque nunca le dejamos sueltos. Pensé que había cerrado mal el portón y veo a estas dos personas que se iban para la esquina, no los vi saltar, los vi cuando se iban”, reveló la vecina.

Y agregó: “cuando los recoge el maldito auto rojo yo estaba llegando y doblando la esquina caminando, porque quería ver si el portón estaba abierto. Por segundos no los encontré adentro de mi casa y es algo que agradezco, porque leyendo las noticias, veo que no solamente son delincuentes que ya hicieron miles de otros robos, sino que son gente peligrosa y armada”, manifestó.

Además, Silvia contó que su hijo le escribió una carta a Papá Noel para pedir que los sujetos que entraron a su casa les devuelvan lo que se llevaron. Los delincuentes se alzaron con los ahorros de la familia, dispositivos electrónicos y demás elementos.

“Encontré la cartita en el arbolito y fue la peor bomba, no puede ser que un nene de 8 años esté pidiendo justicia”, expresó.

Además, señaló que las cámaras de seguridad de los vecinos fueron un gran aporte para conocer cómo se manejan los delincuentes, debido a quedó el registro del auto rojo recorriendo las calles y los sujetos rondando las casas.

Agregó que el vehículo y los ladrones andaban merodeando el barrio, golpeando las puertas en las casas para ofrecer productos, “decían ¿querés comprar morrón?, pero no tenían nada en la mano, eso quiere decir que estaban haciendo el trabajito de investigación”, comentó.

Tras conocerse estos hechos, denominado “Delito contra la propiedad”, la Policía de Misiones informó que trabaja en identificar a el/los autor-es y secuestro de vehículos VW GOL TREND color ROJO, como así un CHEVROLET CRUZE color GRIS, que están siendo utilizados para la comisión de los hechos.

En ese sentido, informaron que las Comisarías y Divisiones Operativas participarán activamente de los Operativos, identificando ocupantes y vehículos de estas características.