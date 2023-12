Alertan por robos de motocicletas en Villa Cabello

POSADAS. Jorge Mijangos, vecino de la Chacra 150 de Villa Cabello, habló con el móvil de MisionesCuatro sobre la inseguridad que se vive en el barrio y que él lo vivió en primera persona: “el día viernes a la madrugada para amanecer el sábado me llamó una vecina, era como las 5 de la mañana y me dice que mi portón estaba abierto”.

“Entonces, lo que hago es bajar desesperadamente y veo que la moto no estaba, cortaron el candado del portón, la víbora, que le llaman comúnmente en la cadena”, relató Mijangos.

“El motivo principal de haber solicitado a la prensa, más que nada para que en representación de los vecinos, para hacer oír la voz nuestra, porque hay una desesperación generalizada en el barrio, porque en lo que va de un mes prácticamente robaron ya casi seis motos”, comentó.

“El mismo día, martes o lunes, por rumores que escuchamos, se estaba llevando a cabo un allanamiento acá en la Chacra enfrente, la Chacra 158, que es donde se rumorea de que habría gente que se dedica a robar moto y, ese mismo día del allanamiento de la noche, en simultáneo, estaban robando otra moto, a la vuelta”, expresó el vecino.

Respecto a cómo se vive esa situación en el barrio, declaró: “la gente ya no sabe qué hacer, hay una desesperación total. Tenemos ancianos, gente jubilada que vive sola en Planta Baja y que están a la deriva, la buena de Dios”.

“Hicimos la denuncia como corresponde, se solicitó también al foro de seguridad, pero ellos tampoco pueden hacer nada, una cuestión de que están como para mediar con la fuerza o alguna institución competente para llevar a cabo alguna solución y, aún haciendo las denuncias, contactándonos con la gente de la brigada, la cosa sigue igual. Caen presos, están una semana, dos semanas presos y lo tienen que largar porque es un delito excarcelable según lo que se conoce de la ley”.

“A mí, por ejemplo, como trabajador me cortaron las piernas prácticamente porque con la moto hago todo, reparto, ventas, llevo notificaciones. La verdad que quería más que nada llegar a informar para que nuestras voces acá de la Chacra 150”, añadió.

“La policía, más que tomar le denuncia, no puede hacer nada, porque mientras no vea un hecho delictivo en el acto, no puede. Y en el caso de que pasara lo lleva, tampoco lo puede dejar mucho tiempo. Entonces para mí lo que tiene que cambiar son las leyes, porque las leyes desprotege a la fuerza, les desprotege al ciudadano, hoy por hoy las leyes están hechas a la medida del delincuente, entonces aprovechan esa situación”, manifestó.

Por último, dijo que en la Chacra se necesitan cámaras de seguridad: “en algunas casas hay. Faltaría realmente que por ahí el organismo competente pueda darnos una solución, colocar una cámara, alarma, como para que los vecinos puedan tener un recurso para poder defender sus cosas porque hoy por hoy estamos en una situación tan complicada que te roban una bicicleta y te dañan la vida”, expresó el vecino.