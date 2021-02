Alquileres: la gestión ante la AFIP les corresponde a los propietarios no a las inmobiliarias

POSADAS. Tras el anuncio de la normativa que establece que los contratos de alquiler deberán registrarse en la AFIP, Misiones Cuatro habló con Luis Sosa, propietario de una conocida inmobiliaria, quien se refirió a la situación que atraviesa el sector y brindó detalles del tema.

Sosa explicó que las presentaciones ante la AFIP serán online y, que, a partir del 1 de marzo los propietarios obligatoriamente deben declarar su contrato de locación. Sin embargo, las inmobiliarias o corredores inmobiliarios matriculados no son obligados a llevar adelante el trámite, siempre que el locador no los habilite para realizar la gestión o informar al organismo.

Según contó el propietario, las consultas comenzaron a llegar, ya que existe una gran preocupación por esta nueva medida impuesta, sobre todo de aquellos locadores chicos que les cuesta realizar este tipo de gestiones.

Si bien, hasta el momento, realizar esta presentación ante la AFIP no tiene ningún costo, aún es muy reciente la normativa por lo que desde el sector inmobiliario aguardan que se sepa cómo continuaran en la segunda etapa.

Por otro lado, Sosa, señaló que las medidas que son tomadas a nivel nacional no contemplan que existen diferencias entre los diferentes puntos del país: “Posadas no es como Capital Federal. Hablamos de una provincia chica donde no hay grandes empresarios que manejan el mercado, acá se alquilan casas, departamentos que en muchos casos están al fondo de las casas, es todo más flexible”, expresó.

Además, manifestó que desde el sector inmobiliario solicitaron al Gobierno que el locatario tenga accesibilidad a la vivienda única, ya que las tasas son muy altas y fluctuantes, a eso se le suma las exigencias de los bancos hacia las personas que quiere acceder a tener una casa y, que además, tiene en contra el panorama económico complejo del país.

Por último, el propietario señaló que hubo un “cambio rotundo del mercado” tras la pandemia, mucha gente opto por vivir en departamentos por comodidad, cercanía a su trabajo, incluso se dejó atrás uno de los principales requerimientos a la hora de alquilar un departamento, el balcón. Además, aquellas personas con familia más numerosas optaron por cambiarse a una casa, esto a causa de la cuarentena y el aislamiento.