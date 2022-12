POSADAS. El deterioro de la situación económica en los barrios periféricos de la capital misionera se acentuó en los últimos meses y un grupo importante de familias se instalaron en un nuevo asentamiento informal denominado Barrio Alberto Fernández II, por oposición al asentamiento original, denominado en 2020, “Alberto Fernández”, en homenaje al Presidente de la Nación.

El barrio Alberto Fernández está ubicado en el acceso al Barrio “Néstor Kirchner” en el sur de Posadas, frente al asentamiento Los Patitos II. Este asentamiento AF –el original- contaba con unas 167 familias. Entre marzo y abril del 2020, estas familias sin techo levantaron casas de madera y se colgaron del servicio de agua y luz eléctrica.

El nuevo asentamiento incluiría a un centenar de familias, muchas de las cuales se instalaron en las últimas semanas y días, está detrás del barrio Alberto Fernández. Más precisamente, el Alberto Fernández II está ubicado entre el basural La Olla y el predio de los empleados del Correo Argentino, detrás del Bº Alberto Fernández I y el asentamiento San Juan Diego, barrios que son contiguos.

Según vecinas del lugar dialogaron con el Móvil de MisionesCuatro, asegurando que son más de un centenar de familias las que están instaladas, sin ningún tipo de asistencia del Estado provincial o municipal. Más allá de que efectivamente perciben las AUH (Asignación Universal por Hijo) y planes sociales, que no les permiten cubrir lo que necesitan para alimentar a sus hijos.

“El Estado no existe acá, nosotros estamos ilegales”

Camila Núñez, madre soltera de cinco niños, contó a este medio que subsiste “rebuscándose” en el Mercado Concentrador. “Le dejo a mis hijos con un vecino y me voy desde las 9 (de la noche) hasta las 5 de la mañana, para traerle el pan a mis hijos. Traigo la verdura que tiran en el mercado y con eso alimento a los chicos”, detalló la mujer, añadiendo que lo hace de lunes a sábados.

“Duele dejarlos, se sufre mucho sabiendo que tenés que dejar tu hijo, para traer al otro día, vender verdura por un platito. A veces se vende a veces no se vende nada”, contó Núñez.

Con relación a las fiestas de fin de año, la mujer fue enfática al señalar: “Ojalá que Dios nos ayude”, muchas familias del asentamiento “van a pasar mal, algunos con arroz blanco y otros con nada. Es la realidad de muchos”, aseveró.

“El Estado no existe acá, nosotros estamos ilegales. Nadie nos trae nada”, expresó Núñez. Y reveló: “Somos más de 100 familias acá”.

Pidió ayuda “sólo para la comida de los chicos”

Por su parte, Érica Neris, otra madre con hijos pequeños, reveló que se instaló en el lugar, hace una semana, “porque no me alcanzaba para seguir alquilando. Como me dijeron que acá había un terrenito, vine y hablé. Y como tengo dos chicos, me instalé. Somos cuatro con mi pareja”, detalló.

Según Neris, su pareja “hace changuitas, para tener para el pan de cada día”. Y agregó que ella cobra la AUH y “nada más”. “Es todo difícil, me tengo que arreglar con el salario nomás. Trabajo, pero no gano lo suficiente”, expresó Érica, quien insistió en que esta Navidad, no podrán comprar ropa o juguetes.

La mujer brindó su número telefónico, el 3764132748, para quien quiera asistirla, “sólo para la comida de los chicos. Nada más”, recalcó.