Aumentó el consumo de pastillas y cocaína entre niños y jóvenes

POSADAS. En un solo año aumentaron en un 39% los tratamientos por consumo de sustancia entre niños y jóvenes.

Sobre el tema, previa Informativa habló con el director del Hogar de Día de Posadas, Gabriel Prestes quien confirmó que “estamos preocupados por esta situación”, agregando que hay mucha violencia y agresividad entre pacientes de entre los 21 y 20 años.

En lo que respecta al consumo, Prestes manifestó que la medicación que registra mayor demanda es el benzodiacepina, un medicamento que se vende bajo receta médica, para tratamientos con ansiolíticos y para patologías específicas. “O los menores tienen acceso a recetas o a algún tipo de proveedor”, advirtió, aclarando que hubo dos casos detectados en poco tiempo.

En relación a los jóvenes en tratamiento, el funcionario comentó que ambos manifestaron que no se acuerdan como llegaron hasta el lugar donde ocurrió el hecho delictivo que hoy los hace estar en una situación de encierro. “A uno lo conozco desde hace más de 8 años y no tiene el perfil delictivo”, contó. “Me cuenta que no recuerda haber tenido un arma y cometido el hecho. Esta angustiado y hoy paga las consecuencias”, agregó.

Consultado sobre el consumo de drogas en jóvenes del interior de Misiones, Prestes aclaró que en San Pedro apareció la ‘pedra’, “hermano pariente del crack y paco”, manifestó.

Respecto al aumento del porcentaje de tratamientos, Prestes explicó que están armando protocolos de actuación que les permite abordar los casos, pero deben trabajar con la familia y sociedad para sostener a ese sujeto en situación de consumo.

“Con mayores de 14 años trabajamos con Manantial y menores de 14 años, estamos en la construcción de una nueva forma de abordaje de manera de no estigmatizarlos y que recuperen sus derechos”, dijo.