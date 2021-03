Avenidas de mano única: encontraron calzadas deformadas, baches y paradas deterioradas

POSADAS. El cambio en las avenidas Centenario, Tacuarí, López y Planes y Blas Parera, que pasarán a ser de mano única, demandó un importante trabajo de reparación de dársenas, calzadas, paradas de ómnibus, veredas y cordones en esta zona de Posadas. Pero inclusive, al encontrarse con baches y calzadas deformadas, las cuadrillas de obras públicas del municipio debieron demoler calzadas y hasta reemplazar el suelo, que no era apto para las dársenas. Así lo confirmó a MisionesCuatro, Héctor Wolfart, el encargado de una cuadrilla.

Consultado por las obras que vienen realizando a paso acelerado, Wolfart explicó: “Forma parte del plan de avenidas de mano única. Lo que hacemos es reparar las paradas de ómnibus que están deterioradas y eran muchas, reemplazarlas por hormigón. Eran calzadas de asfalto que estaban deformadas, tenían baches y cordones rotos”, puntualizó el encargado de la cuadrilla que está trabajando en avenida López y Planes, esquina Morcillo.

“El hormigón es una calzada de mayor durabilidad que evita baches, deformaciones y desplazamiento la mezcla asfáltica. En algunos casos, rectificamos los cursos de agua y escurrimiento. La dársena soluciona otros inconvenientes”, explicó el trabajador.

Las cuadrillas también llevan a cabo la “reparación de las paradas que están en muy malas condiciones, y de las veredas deterioradas. A veces se reemplaza las paradas, se coloca paradas refugio o se ponen paradas más grandes”, graficó Wolfart.

Asimismo, están llevando adelante el trabajo de “demolición de la calzada antigua. Y el reemplazo del suelo, muchas veces no apto, por eso ocurrían las deformaciones. Y pasamos a la colocación de hormigón”, apuntó Wolfart, añadiendo que “dependiendo del tamaño de la dársena”, la demora de las tareas.

“En las avenidas estamos haciendo unas dársenas de 30 metros por 3,5/4,5 metros de ancho. La tarea tarda 1-2 días. Ahora, hay que esperar que el hormigón fragüe, lo que demanda otros 3 días. En esos días se ultiman los detalles, reparación de veredas, de las paradas y de los bordes de las dársenas”, puntualizó.

El clima que derivó en las demoras de trabajos

Según el encargado de esta cuadrilla, “lo que más nos demoró fue el clima. Tuvimos semanas de lluvias que no estaban en los planes y nos demoraron mucho. El estado de las paradas ya había sido relevado. Sabíamos del deterioro de las paradas de colectivos”, admitió Wolfart, insistiendo que, en Febrero, “tuvimos semanas de lluvias lo que nos demoró bastante”.

Cabe resaltar que la deficiencia estructural y las calzadas deformadas por suelo no apto, son herencia de la gestión del ex intendente Joaquín Losada. Así pues, estas obras ponen de relieve una de las múltiples deficiencias de esa administración. Justamente, los baches fueron uno de los problemas que Losada no pudo resolver en sus cuatro años al frente de la intendencia.