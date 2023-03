Bº A3-2: vecinos piden que reparen un poste de EMSA que está a punto de caer

POSADAS. En el barrio A3-2, vecinos se mostraron preocupados por el estado de un poste de luz que podría caer en cualquier momento, luego de sufrir un daño importante “hace más de tres meses” por causa de una empresa constructora. El poste en cuestión está inclinado hacia la calle y apuntalado de manera precaria con maderas.

Además, reveló que necesitan focos nuevos para el alumbrado en la zona de la manzana 34, debido a que las luminarias no funcionan desde la última tormenta que se desató en Posadas, en la madrugada del jueves. “Ahora no tenemos luz, pero sólo en esta parte. Hace unos días que no anda, desde la tormenta. Estamos en la oscuridad”, dijo Isidro Bado, un vecino de la zona.

En tanto, Bado comentó al Móvil de MisionesCuatro que existe un “poste que está por caer. Hace más de tres meses, vino un camión de una empresa constructora, sacó el cable y se está por caer. Se puede caer sobre una persona”, insistió.