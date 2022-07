“Lincharon” a una mujer y a su hija embarazada con la complicidad de una oficial de policía, según denuncia

POSADAS. Una gravísima denuncia por violencia y lesiones graves, con la presunta complicidad de personal policial de la Comisaría Seccional 11ª, se conoció este viernes, con las declaraciones públicas y las denuncias presentadas ante Jefatura, de Gladis Pintos, una vecina del barrio San Lorenzo, en el sur de la capital misionera.

Según contó Pintos al Móvil de MisionesCuatro, el martes 19 de Julio, alrededor de las 20 hs., fue agredida por un grupo de 15 o 20 personas, encabezado por Omar Benítez “y su familia, que no viven acá, sino en el Bº A4, pero hace unos meses pusieron una cancha de futbol 5 (en Bº San Lorenzo) y es imposible descansar porque están hasta las 12 o 1 de la madrugada, con los pelotazos”.

“El día del hecho, me encontraba sola y escucho ruidos fuertísimos y veo que Omar Benítez estaba tumbando mi portón, con un grupo de gente. Era un montón de personas, en ese momento, eran 15 o 20 personas. Pero al que identifiqué es a Omar Benítez, que a los gritos estaba pateando mi portón y diciendo que salga mi marido. Pero mi marido no se encontraba”, relató Pintos, quien añadió que al inquirir al mencionado Benítez, por lo que estaba haciendo, este le respondió con insultos y amenazas.

“‘A vos hija de mil putas, te voy a matar. Y voy a matar, a vos y a toda tu familia. Uds. se van a tener que ir de acá. No saben con quién se metieron’, así me dijo”, contó la mujer, añadiendo que “a nosotros nos estaban linchando”.

La cuestionable intervención de una mujer policía de la Seccional 11ª

Acto seguido, después de “reventar” las rejas, “se alejaron y llamé al 911, reiteradas veces. Pero pasaron más de 20 minutos. La oficial cuando vino con el móvil, se paró frente a mi casa. Yo recién había llegado de hacer la denuncia en la comisaría de la A-4 (Seccional 11ª). (La oficial) llamó al grupo de los que nos atacaron, que destruyó mi reja cuando nosotros esperábamos a los (policías) de Criminalística, y les dijo, ‘vamos a ver qué solución vamos a dar como vecinos. No tengo toda la noche para estar acá. Vamos a ver cómo arreglamos esto’, dijo y trajo al grupo de personas que violentó nuestro portón. Eran 30 o 35, todos familiares (de Benítez). Y (la oficial) dijo ‘vamos a arreglar esto a la antigua’”, detalló la mujer, sobre la cruda situación que vivió por entonces con la mujer policía y los agresores.

“Desde ahí, me agarró Miriam Díaz, la mujer de Omar Benítez y me arrastró por la vereda. Y me pegaron entre un montón de gente, frente a la oficial (de policía) A mi hija le agarró otro grupo de personas, le pegaron por todos lados. Le tiraron piedras, le rompieron las piernas, está embarazada y está en riesgo su bebé”, denunció Pintos.

Agresiones y lesiones al hermano de la denunciante

De acuerdo con la denunciante, ya presentaron denuncias por amenazas. “Ese mismo día (19 de julio), volvía de la comisaría con la denuncia en mano”, aseguró la mujer, añadiendo que después de que los atendieron en el hospital, “el 20 de Julio, recién pudimos ir a hacer la denuncia en Jefatura. En la comisaría de A4 no confiamos, porque ellos, dejaron que pase eso. La oficial que vino ese día 19 a la noche, es la responsable de lo que pasó”, insistió Pintos.

Asimismo, según la mujer, “ese grupo de 30 – 35 personas, a mi hermano le destrozaron. Le dejaron desmayado a golpes”, expresó Pintos, visiblemente compungida y desesperada. “Queremos que nos ayuden, que haya justicia. Porque estamos amenazados de muerte toda la familia. A mi hermano casi lo mataron”, sentenció la mujer.

En cuanto al conflicto que mantienen con la familia que estaría regenteando la cancha de futbol 5, Pintos contó que son adultos los que juegan, que hay venta de alcohol y quizás de drogas, hasta altas horas de la noche. Hasta el momento, no hay ningún comunicado oficial de Jefatura sobre este tema. Ni tampoco hay una postura oficial de la Comisaría Seccional 11ª, involucrada en la denuncia contra la oficial de policía.