Bº Aeroclub: vecinos aseguran que el depósito de chatarra de la policía trae mosquitos, ratas y hasta lagartos

POSADAS. En el Barrio Aeroclub, vecinos salieron a cuestionar públicamente a las autoridades por la inseguridad que golpea a la zona y por los problemas ocasionados por el depósito de chatarra de la policía posadeña. El barrio está ubicado entre las calles Nicaragua, 123, 154 y 172, en el sur de Posadas.

Según Jorgelina Pérez, una vecina que reside hace 3 años en el lugar, “no hay seguridad”, ni tampoco “hay recorridas de la policía. Vivo encerrada entre rejas, todos los días y noches. No puedo salir porque tengo miedo”, acotó la vecina, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro.

De acuerdo con Pérez, los peores horarios para los vecinos son las primeras horas de la tarde -15 hs.- y a la noche, debido a los robos y asaltos. “Hay que acompañarlos a los chicos a la parada de colectivos”, aseguró.

Por su parte, Griselda Cabaña, una vecina que hace 13 años reside en el barrio y desde entonces padecen los problemas por la inseguridad y por el depósito de chatarra de la policía misionera. “La chatarrería de los policías trae mosquitos y alimañas. En vez de vaciar esto, siguen trayendo más cosas. Es todos los días ver la cantidad de autos y motos que traen, es insoportable”, se quejó.

Cabaña sostuvo que el deposito es un criadero de mosquitos y ratas en la estación fría “y en el verano”, aparecen “lagartos enormes, señores lagartos que salen caminando por la calle. Y hay más mosquitos en verano. Sin repelente no podes, dormir por los mosquitos”, aseguró.

Respecto de los robos, Cabaña relató que fue víctima de un hurto en su casa. “Entraron y me robaron y los policías no hacen nada. Hay mucho movimiento de los chicos con las manos largas acá. No recuperé nada”, expresó. Y comentó también: “A nosotros nos perjudica el robo de herramientas, que ellos van y regalan por monedas”.

“A la noche es más complicado, si dejaste algo afuera, olvídate de encontrarlo a la mañana. Los policías no hacen nada”, sentenció.