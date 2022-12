Bº Los Paraísos: “EMSA cobra, pero no hay alumbrado público”, denuncian

POSADAS. “Está haciendo falta alumbrado público, en el fondo es una boca del lobo”, contó Roberto Neu, un vecino del barrio Los Paraísos, quien se quejó por la falta de alumbrado y la falta de reposición de focos quemados en algunas zonas.

“A la noche, cuando se sale, no hay luz hasta la otra esquina. Es una cuadra completa. Y en la placita donde los chicos se recrean y los vecinos juegan al vóley, también hace falta (alumbrado) Pusieron unos reflectores y ahora no andan más. Y no los arreglaron”, relató Neu, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro.

Consultado al respecto, Neu dijo que el problema lo arrastran “hace mucho tiempo”, y en realidad, “desde siempre. A veces nosotros ponemos un foco. Pero viene la lluvia y los quema, o te llevan algunos”, comentó sobre el no infrecuente robo de luminarias.

Para Neu, la oscuridad en algunos lugares, “es peligrosa”, en términos de seguridad urbana.

Según el vecino, unas 20 o 30 personas residen en la cuadra que queda a oscuras en Los Paraísos, “pero hay mucha gente que circula”.

“Es necesario que vengan a arreglar porque si no vamos a estar en la oscuridad siempre. Emsa tiene que venir a arreglar, porque cuando llega la fecha de cobrar, quieren cobrar. Te cobran por el alumbrado público y no hay alumbrado público”, cuestionó el vecino.

Y agregó sobre las cuadrillas de EMSA: “No vienen a cambiar los focos, tenes que reclamar hasta que cuando se les ocurra, vienen. Porque ellos lo único que quieren es llegar a fin de mes y cobrar”, sentenció.