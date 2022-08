Bº Primero de Abril: unas 12 cuadras están sin alumbrado público

POSADAS. Otro reclamo a EMSA (Energía de Misiones SA) por la falta de alumbrado público se conoció este viernes, esta vez, por parte de vecinos del barrio 1º de Abril, en la zona de Itaembé Miní. Serían 12 cuadras (más de 1,2 kilómetros) sin luminarias en el barrio comprendido entre las Avenidas Abitbol, 170, 156 y calle 159, en el sur de Posadas.

Según la presidenta de la comisión barrial, Graciela Gómez, “gran parte del barrio a oscuras. No nos conviene estar así porque eso atrae delincuentes. Los chicos se juntan en la esquina y necesitamos una solución urgente por el tema del alumbrado público”, comentó.

“Son más o menos 10 o 12 cuadras (sin alumbrado). En 6 cuadras anda el alumbrado, y en el resto no funciona. No sabemos si son los focos que están quemados o los porta foco, que no funcionan”, detalló Gómez, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro.

De acuerdo con Gómez, la preocupación se acentúa “por los chicos que vuelven de la facultad. Después de las 23, los padres tienen miedo”, dijo. Y añadió que, en esta época de bajas temperaturas, “la gente se encierra temprano”.