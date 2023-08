Brindan capacitaciones sobre el cuidado responsable de animales

POSADAS. Tras casos de maltrato animal registraron en la ciudad, realizan capacitaciones sobre el cuidado responsable de animales. Quien fue consultado sobre el tema, fue Pablo Argañaraz y al respecto explicó: “vimos a lo largo de estos dos últimos años que muchos de los casos de maltrato animal se daban justamente por personal municipal, veíamos que en algún momento había que hacer un trabajo de docencia sobre el cuidado responsable de animales de compañía y de maltrato animal”, comentó.

Y agregó: “nos dimos cuenta que había el personal necesario para hacerlo, en el IMUSA había profesionales que podían dar ese tipo de cursos al personal de la municipalidad, tanto el Concejo Deliberante como el Ejecutivo”.

“Entonces, a partir de eso, empezamos con un proyecto de empezar a trabajarlo, de empezar a hablar de estos temas que están en boga hasta hoy en día, más en estas épocas con hechos aberrantes que están ocurriendo en algunos barrios de la ciudad de Posadas, en Itaembé Guazú, la semana antepasada, una persona mató a piedrazos a un perro que había mordido supuestamente a uno de sus hijos. Entonces se están generando conflictos sociales que afectan también esta temática y estamos abordándolo de la mejor manera”, afirmó el médico veterinario.

Con respecto a las capacitaciones dijo que son mensuales y que serán dictadas por los médicos veterinarios, los profesionales de IMUSA, “una, dos o tres veces al año según se necesite”, precisó.

Por otra parte, dijo que hay una ordenanza del año 2017 que no está reglamentada: “para empezar a abordar este tema de manera más seria tenemos una ordenanza que está muy bien hecha, no es mía, es una ordenanza reglamentada en la intendencia de Losada, que, lastimosamente no se pone en práctica. No se aplica ni una ley, no se aplica ni una multa, entonces no afecta, tenemos, tiene que caer todo el peso de la ley y tiene que haber sanciones ejemplares”, declaró.

“No podemos esperar, para las personas que maltratan un animal en el siglo XXI, sino también las personas que son descuidadas y que dejan los perros sueltos, que no saben que hacen sus animales, que esos perros andan mordiendo vecinos o destruyendo la propiedad privada de los vecinos, que también están incluidas en la ordenanza y no se cumplen. Al no cumplir una ordenanza, no ordena nada y, al no ordenar nada, vivimos en el desorden total y eso genera miles de conflictos entre vecinos y terminan siendo perjudicados los animales también”, afirmó Argañaraz.