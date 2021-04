Caso Negrete: si el juez conociera al padre del acusado, “lo primero que hubiera hecho es inhibirse”

POSADAS. La familia de Manuel Sánchez, el joven que salvó su vida de milagro tras ser baleado en la cara y apuñalado por Santiago Negrete, el pasado martes a la madrugada, ya cuenta con representación legal y uno de los abogados, el Dr. Pedro Hurtado, dialogó con MisionesCuatro en esta etapa en la que aún no fueron aceptados como querellantes.

Hurtado confió que el otro abogado de la familia es el ex juez y abogado penalista, José Luis Rey y habló sobre una inquietante posibilidad en el marco de la causa que investiga el juez de instrucción 2, Juan Manuel Monte.

lugar del hecho

“Formamos un equipo de trabajo. El Dr. Rey hace la parte penal y yo la civil, los daños. No hemos tomado contacto con la causa. Recién el lunes vamos a estar presentándonos”, comentó Hurtado, dejando en claro que aún no tuvo contacto con el expediente en el que Negrete está acusado de “homicidio agravado por la tenencia ilegal de arma en concurso real y en grado de tentativa”.

Esta calificación “entra en el tipo penal que hablamos con el Dr. Rey y está casi en el máximo de la pena posible”, agregó Hurtado, dejando en claro que, al no haber tomado contacto con el expediente, no puede decir si está o no de acuerdo con la calificación penal.

el juez y el acusado

Por otra parte, al joven Negrete “le han negado la excarcelación, como es lógico y esperable. Hay toda una situación donde no se justificaría que el imputado quede libre. Sería un peligro inminente para nuestro cliente”, recalcó Hurtado. Además, agregó que cualquier situación que modifique que Negrete “esté a resguardo” (detenido), “seguramente va a ser apelada por nosotros. Entendemos que tiene que estar detenido”, dijo Hurtado.

“Este caso es llamativo, por la saña y premeditación. En chicos de esta edad, no registro un antecedente (así) Este muchacho estuvo esperándolo (a la víctima). Ignoro qué lo movilizó para esta barbaridad”, sostuvo Hurtado, dejando en claro que él se encarga de la parte civil del ataque.

el detenido

¿Una causal de recusación?

En un tramo saliente de la entrevista, MisionesCuatro consultó sobre si sería causal de recusación del juez, si existiera algún vínculo comprobable con Fabián Negrete, el padre del acusado. Ante esto, Hurtado respondió: “Desconozco si son versiones, tendría que corroborarse. Creo que lo primero que hubiera hecho el juez es inhibirse. Confío en la justicia y en su señoría”, subrayó el abogado.

“Creo que él (Monte) se hubiera apartado de la causa desde el inicio, si tuviera algún tipo de relación con la familia del imputado. Confío que eso no ocurre y confío en el juez”, reiteró Hurtado, aunque aclaró que piensa esto “mientras no se demuestre alguna otra cuestión. Por el momento, todavía tenemos que ser aceptados dentro de la causa”, sostuvo.

Sobre el final de la entrevista, Hurtado opinó, a título personal, que le corresponde a Negrete la máxima pena posible para la calificación penal que corresponda. Pero aclaró que “puede haber algún otro agravante que no esté (en la causa) y será motivo de estudio. Y de recurso”, dijo Hurtado, adelantando que para este hecho, podrían solicitar una condena de por lo menos, 20 años de cárcel.