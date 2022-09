Cecilia necesita movilidad para continuar sus estudios

POSADAS. Cecilia Alvarenga tiene 23 años, es estudiante de Hotelería y Turismo y reside en el Barrio A 3-2. Es paciente oncológica y se moviliza en silla de ruedas.

Este miércoles, en una comunicación vía Zoom con el programa Horas de Periodismo que se emite por Misiones Cuatro contó su historia de vida.

“Sigo esperando alguna respuesta”

Este jueves, el móvil de Misiones Cuatro se trasladó hasta la vivienda de Cecilia y, en la oportunidad, contó que hizo los trámites para acceder a un medio de movilidad que le permitan trasladarse hasta la facultad para continuar su carrera.

“Sigo esperando alguna respuesta, hablé con varios funcionarios y mi obra social no se puede hacer cargo”, reveló la joven.

Asimismo, agregó: “soy paciente oncológica, tengo esclerosis múltiple. Necesito un móvil para trasladarme porque estoy en silla de ruedas”.

Además, dijo que con el regreso a la presencialidad se le complica el traslado debido a que debe pagar un taxi para asistir a las clases: “voy cuando puedo, el remis me sale $3000 por día y está fuera de mi alcance. El único ingreso que tengo es el de mi pensión que es del 20.000 y de las ventas que hago, como hice la carrera de chef tengo un microemprendimiento, pero hay días que no alcanza porque no hay ventas”, relató la joven.