Cepo a las importaciones: pacientes se quedan sin prótesis y sin cirugías, alertan

POSADAS. La calidad de vida y en algunos casos, la propia salud del paciente, se están viendo afectadas por las trabas a la importación dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, porque están faltando insumos quirúrgicos y prótesis, entre otros elementos del rubro de Ortopedia. Así lo hicieron saber tres comerciantes del rubro que mantienen sus negocios en Posadas, con las enormes dificultades que impone la escasez por el cepo a la importación, la inflación y las demoras en los pagos de las obras sociales, entre otros inconvenientes.

Adriana Flores, una de las propietarias de una ortopedia de Posadas que dialogó con el Móvil de MisionesCuatro, explicó: “Lo que está pasando en estos meses, aparte de la inflación y lo que cuesta conseguir insumos, de aluminio y plásticos, hay productos de cirugías, catéteres y válvulas que son del exterior. Pero como no les permiten traer a los importadores, el paciente las necesita no están. No hay en Buenos Aires, donde traemos lo que el importador trae del extranjero”, advirtió la comerciante.

“Y a la vez los precios, que son insostenibles. Me encantaría tener varios productos de reserva y dárselos al paciente para que se opere y se salve, pero no tengo espalda para tener tantos productos. Aparte las obras sociales esperan a que se haga la cirugía y nos pagan meses después. A 3, 4, 6, 8 o 9 meses”, puntualizó Flores.

En cuanto a las demoras, la comerciante fue lapidaria: “No te dan fecha. Son productos específicos de patología exacta y les decís necesito tal producto, para tal edad, tal patología y tal nivel de enfermedad. Y te dicen ‘no entró al país y no sabemos cuándo van a entrar’. Quedan en los barcos estancados hasta que los importadores puedan pagar todo lo que tienen que pagar. Por la venta y manejo de los dólares, nos perjudica”, detalló Flores.

Según esta comerciante, no cambia los precios, pese a que “cada mes aumenta el 5 o 10%. Si a eso agregas (la escasez), lo que no hay y todo lo que es transporte (flete), que es una locura, subimos un 10… pero los insumos están dolarizados. El importador me multiplica al dólar oficial con sus impuestos, pero va a llegar en 10 días y yo lo cobro en 6 meses. Entonces muchas veces muchos se quedan sin sus insumos”, detalló.

Asimismo, Flores insistió en que “los precios están disparadísimos”, que “las prótesis son impagables para el paciente que no tiene obra social. Y la obra social hace lo que puede, pero si no hay un producto, no depende de nosotros como ortopedias. Hay mucha desilusión”, manifestó.

A su tiempo, Blanca Monzón, otra propietaria de una ortopedia, comentó: “Es muy difícil porque hay cosas que no entran al país o tienen un tiempo de demora. Y no se puede cumplir con el tiempo asignado”, dijo.

Las demoras son “prácticamente de un mes” y hay “hay chicos que necesitan férulas. Es un tiempo que no se puede recuperar en cuanto al tratamiento. Detrás de todo niño hay un tratamiento kinesiológico, que hace que esos aparatos cumplan una función junto al kinesiólogo”, advirtió.

Según Monzón, el aluminio y plástico, figuran entre los elementos que más escasean. Son “alfileres, cosas pequeñas, que hacen al fin del paciente”.

Asimismo, remarcó que “la inflación nos golpeó a todos” y que los incrementos son muy superiores a los que informa el gobierno. “Vemos reflejados montos inciertos, superiores al 7 – 15% que el gobierno dice”, subrayó.

En tanto, Zulma Calderón, consideró que lo que está ocurriendo con el sector de las ortopedias, “en estos dos últimos largos años, es único y ha acarreado muchas consecuencias, no sólo para el rubro. Nuestra ortopedia siempre tuvo el objetivo de cumplir con el paciente”, puntualizó.

“Estos dos últimos años han sido muy difíciles en todo sentido. No sólo en lo comercial. Nuestro objetivo es cuidar la salud del paciente. Sabemos que hay personas con distintas patologías y diagnósticos. Y en estos últimos tiempos con los cambios de precios, la inestabilidad y el cierre de importaciones, hay muchos productos específicos para patologías importantes, que no tienen reemplazo”, advirtió.

Consultada por las demoras, “depende de qué productos” se trate, y “en ortopedia y rehabilitación no tanto. Tienen su demora y cambio de precio. Y el paciente no llega a entender que no es culpa nuestra, simplemente, los insumos importados no llegan. No entran los insumos para la terminación del producto. Por lo tanto, no se pueden colocar”, describió.

“Y en la parte de cirugía, como las de cadera, de rodilla o de columna, tienen que ir unas prótesis que son de mejor calidad, rendimiento y funcionalidad”, detalló Calderón, insistiendo en que este tipo de cirugías, “van con un instrumental específico, y un set de prótesis muy grande con medidas específicas para que el paciente pueda rehacer su vida”.

Pero hay escasez de estos sets de prótesis, y “hace muchos meses no se pueden entregar, porque si no se entrega completo, no es factible hacer las cirugías. En ese sentido tenemos muchos problemas”, remató.