POSADAS. Una vecina de la Chacra 137 formuló un pedido público a la empresa Energía de Misiones SA, para que reemplacen un poste del tendido eléctrico que está deteriorado e inclinado, y por la cercanía a cables de alta tensión, electrifica parte del techo y las paredes de su vivienda.

Marta Kazuba, una docente jubilada que reside en la zona de las calles La Liebre y El Zorro, en Chacra 137, dialogó con MisionesCuatro al respecto del problema que la afecta. “Soy la única a la que no le vienen a arreglar. Acá en frente hay varios postes nuevos. Hace más de 10 años que vengo (pidiendo) y no me cambian el poste”, comentó la vecina.

“Ahora es peor. Porque la tormenta me rompió el techo. En la parte de arriba se rompió las tejas y la madera. Hay que subir a arreglar pero no se animan porque está pegado a los cables de la luz y cruzan en diágonal al otro poste. Y se siente la corriente eléctrica, y las paredes, peor, porque se electrifican”, señaló Kazuba.

“Nadie se anima a subir ahí porque los cables están pegados a la pared”, añadió.

Según la vecina, hay varios postes en mal estado en la chacra 137, “pero sólo para este lado. Del otro lado son todos postes nuevos”, puntualizó la vecina, quien opinó que la demora se debe a que ella no trabajó en EMSA, sino que es una docente jubilada.