Chacra 156: afirman que nadie del Estado se acerca a conocer las necesidades de las familias

POSADAS. En las últimas horas, un vecino de chacra 156 reclamó públicamente la presencia de las autoridades provinciales y municipales para interiorizarse de los problemas que padecen las 40 familias que residen en el barrio ubicado entre las avenidas Tacuarí, Centenario, Julio Piró y Costanera Oeste de Posadas.

En una zona en la que los vecinos carecen de calles pavimentadas, Rolando Gauna dijo al móvil de MisionesCuatro: “El Estado casi no se acerca a mirarnos a nosotros. Cada vez que hay elecciones vienen. Hasta ahora no se acerca nadie del Estado. Ninguno del Ministerio de Desarrollo Social”, sostuvo. Por otra parte, de acuerdo con el vecino, “todavía no se sabe nada” del trámite de regularización de tierras en la chacra 156.

“Nos prometen los políticos, nomás”, comentó Gauna sobre la situación de los vecinos que residen “bajo los clubes Luz y Fuerza y Capri”.