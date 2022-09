Chacra 189: las 54 familias que serán expulsadas de un predio que sería de Carlos Enriquez, aseguran que “no tienen a dónde ir”

POSADAS. El conflicto suscitado por el inminente desalojo de unas 54 familias que están acampando en un predio de la chacra 189, que sería propiedad del empresario de la construcción, Carlos Enriquez, podría recrudecer en los próximos días, puesto que los vecinos sin techo aseguran que no tienen a dónde ir, pero las autoridades no se acercan a brindarles algún tipo de alternativa o relocalización.

Los vecinos sin techo se manifestaron frente a la gobernación y realizaron una caminata hacia la municipalidad, en la esperanza de encontrar algún tipo de respuesta por parte de las autoridades renovadoras.

Diego López, papá con menores a su cargo y uno de los ocupantes del lote, dialogó este miércoles con el Móvil de MisionesCuatro, frente a la casa de gobierno provincial, en la Plaza 9 de Julio. “No tenemos ninguna respuesta, nadie nos dice qué va a pasar con nosotros. Necesitamos a alguien que nos diga qué va a pasar con nosotros porque no tenemos dónde ir. Nos dieron la orden de desalojo, pero nadie se acerca a darnos una solución”, puntualizó López.

En el predio ocupado “hay mujeres embarazadas y chicos menores de 5 años”

“Funcionarios se acercaron para hacer una reunión de diálogo, pero después suspendieron y así nos tienen”, añadió el vecino, quien insistió que actualmente, siguen a la intemperie en el predio. “No tenemos otro lugar a dónde ir”, insistió López, confirmando que actualmente son 54 familias sin techo instaladas en el predio de Chacra 189. “Hay mujeres embarazadas, chicos menores de 5 años”, advirtió.

Luego de cortar la avenida 115 y Centenario, en la víspera, las familias trasladaron la protesta a la casa de gobierno provincial y al municipio y otra de las referentes del grupo, Yolanda Quiroga, manifestó a este medio: “Queremos una respuesta y una solución, estamos en el predio. Pasamos frío, lluvia, de todo. Hay muchos niños y personas solas, que no tienen donde estar, mucha gente que antes alquilaban y ahora están ahí. Esperamos una solución pronta”, expresó Quiroga.

“Cuesta mucho, todos los días, moverse, pedir, ir a reuniones y que no nos den respuesta”, se lamentó la mujer, añadiendo que el propietario del lote, “Carlos Enriquez no se acercó ni mandó gente de él”.

Por su parte, Camila Gallardo, otra de las jóvenes instaladas en el predio en cuestión, anticipó que, en caso de hacerse efectivo el desalojo, este domingo, “nos vamos a la calle. No tenemos otro lado a donde ir. Y no vamos a volver a alquilar porque no nos da la plata, el bolsillo”, enfatizó.

Una propiedad que sería de Carlos Enríquez

Ante la consulta de este medio, Gallardo opinó que “sorprende bastante que no vengan los empleados” de Carlos Enríquez, a establecer un diálogo con los ocupantes sin techo. Sin embargo, contó que los empleados, “se acercan nos dicen cosas, pero después desaparecen Y no pasa más nada. Dicen que nos van a reubicar, que nos van a pagar un alquiler, pero no podemos aceptar más eso”, subrayó.

De acuerdo con Gallardo, las familias no se niegan a una relocalización, pero no pueden volver a lugares donde deban pagar mes a mes para poder residir. “No nos negamos a pagar la vivienda, luz y agua, vamos a tener todo al día”, sostuvo.

Cabe recordar que Carlos Enriquez es uno de los mayores empresarios de la construcción de la provincia. Fue socio del grupo empresario Petrovalle propiedad del ex gobernador Maurice Closs en la UTE (Unión Transitoria de Empresas) Iguazú Argentina Sociedad Anónima (IASA), que explota comercialmente el Parque Nacional Iguazú.