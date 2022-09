POSADAS. “Es feo, ahora, con esta llovizna quedó un desastre: barro, olor hediondo, podrido, y mosquitos”, resumió lo que padecen vecinos de Chacra 189, Sara González, una de las residentes de la zona comprendida por las avenidas 115 (Lucas Braulio Areco), Monseñor De Andrea, Centenario y Alem.

De acuerdo con González, “desde que hicieron el cordón cuneta quedó más feo de lo que estaba antes”, porque a partir de la obra, “se empezaron a inundar todos los vecinos. De mi casa, hasta la segunda vivienda, hay una inundación total”, contó la mujer al Móvil de MisionesCuatro, sobre la intransitabilidad de la calle de su vivienda y las inundaciones.

Cuando llueve intensamente, la calle queda hecha “un río. Hay que salir en botas, porque de otra forma no se puede”, aseguró la vecina. “A mí no me pasa porque tengo un cordoncito levantado, pero a los vecinos sí les ingresa el agua”, relató González.

Por otra parte, González insistió en que el problema lo padecen desde hace décadas. “Hace 11 años que vivó acá y desde que estoy, veo esta inundación así. Creería que somos 60 familias”, todas las cuales “sufrimos estos desastres de la calle”, remató la vecina.