Chacra 80: vecinos sufren una ola de robos y denuncian que “la policía no hace nada” a metros de la Comisaría 17ª

POSADAS. Vecinos de la Chacra 80 salieron públicamente a reclamar por la ola de robos y la inseguridad que sufren en la zona desde las últimas semanas, poniendo de relieve que algunas de las viviendas desvalijadas se encuentran a escasas cuadras de la Comisaría Seccional 17ª. Señalan que, desde la última gran tormenta, varias jirafas de alumbrado público ya no funcionan. Además, revelaron que desde la comisaría les dicen que “carecen de móviles y de personal” para hacer recorridas preventivas.

En diálogo con MisionesCuatro este martes, Leandro Bermúdez, un histórico residente de la chacra comprendidas entre las avenidas Las Heras, San Martín, Ituzaingó y Chacabuco, dijo al móvil del canal: “Nadie sale a hablar porque tienen miedo. Son rateros que todas las noches roban una casa diferente. Hay hurtos de todo tipo, en la casa de enfrente, le limpiaron. Se llevaron todo: TV, bicicleta, equipo de música, computadora. Y roban garrafas. A mí me robaron los papeles de mi camioneta, frente a mi casa”, detalló el vecino.

“Es una lástima, porque estamos a dos cuadras de la Comisaría 17ª y queremos que velen por nuestra seguridad”, aclaró Bermúdez.

Según el vecino, un auto estacionado en la zona “amaneció sin la batería y sin los cables. Lo abrieron y sacaron todo. No sólo eso, en una boutique, dos veces quisieron entrar”, reveló.

“Estamos hartos, no podés dormir tranquilo. Trabajas todo el día, a la noche querés descansar y están al acecho los maleantes”, se quejó Bermúdez.

Consultado sobre las respuestas que les brindan desde la Comisaría 17ª, Bermúdez fue categórico en su análisis. “Dicen que no hay móviles, que no hay personal y estamos a dos cuadras de la comisaría. Pienso que deberían hacer un recorrido a las 3 o 4 de la (madrugada). Hacen operativos a las 6 de la tarde, cuando no anda ningún delincuente”, cuestionó.

“Deberían fijarse un poco en nuestro barrio. Todos los frentistas estamos mejorando el barrio, pagamos nuestros impuestos y estamos (a la merced) de los maleantes”, fustigó el vecino.

Por otra parte, Bermúdez confirmó que tienen problemas con el alumbrado público, básicamente, por no funcionan los faroles. “Desde la última tormenta grande que hubo, quedó sólo una jirafa funcionando”, contó.

Para este vecino, los hurtos en las viviendas podrían desembocar en una situación extrema, de vida o muerte. “Un día de estos van a matar a alguno y entonces van a hacer recorridas. Si encontrás a un tipo dentro de tu casa, o le matas o te matan”, opinó. Asimismo, añadió que reside en el barrio desde hace unos 60 años “y nunca” estuvieron tan mal en el plano de la seguridad ciudadana. “Antes no teníamos luz y no había tantos maleantes”, resumió.

En la misma línea que Bermúdez, se expresó Dora López, otra de las residentes de la zona. “Sufrimos varias veces por las noches, forcejeos en nuestras puertas, de los chorros. Hay mucha inseguridad últimamente. Está (empeorando) la delincuencia. Dos veces me robaron en mi casa: un TV de plasma, un ventilador, y no los pude recuperar porque la policía no hace nada”, manifestó la mujer.

“Quisiera que haya mejor iluminación, justo frente a mi casa y hasta la esquina de Eldorado y Apóstoles, no hay iluminación. Es muy oscuro el frente de mi casa. Yo vivo sola, y en la cuadra, la mayoría somos vecinos solos. Y tengo un miedo tremendo por la noche. Vivo porque Dios me cuida”, reflexionó la vecina.

Por último, también habló Juliana Candia, la propietaria de la boutique asaltada en la Chacra 80. “Dos veces ingresaron en la boutique, vinieron y cuando iba a abrir el local, un perro ladró, mi hija se levantó y (el maleante) saltó por las rejas. Es la segunda vez en una semana”, dijo.

“No es tan peligrosa la zona, pero ahora (los delincuentes) empezaron a salir más. Falta iluminación y a la patrulla (policial), por acá no les veo”, resumió la vecina.