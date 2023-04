POSADAS. Alicia Do Santos, una vecina de la Chacra 91 (Barrio 20 de Junio), salió a reclamar públicamente por los problemas que sufre con los servicios de agua potable y alumbrado público, por los que dijo estar al día con los pagos, pero sin contar con la prestación.

“El caño está roto sobre la vereda, llamé desde el lunes, tengo 5 departamentos que alquilo, 6 con el mío, y no tengo agua”, comenzó diciendo Do Santos al Móvil de MisionesCuatro este viernes. “No hay caso. Varias veces me pasó: se rompe el caño y tengo que esperar mucho tiempo para que vengan a solucionar”, insistió la vecina.

Dejando en claro que el problema es recurrente, Do Santos detalló que las cuadrillas de la empresa prestadora hacen arreglos que duran algunos meses, pasado ese tiempo, el caño vuelve a romperse. “No sé cómo arreglan, pero siempre se rompe ese caño. Arreglan y a los 5 meses vuelve a estar roto. Desde el lunes estoy llamando”, enfatizó.

En cuanto a la prestación del servicio de alumbrado público por parte de la empresa provincial de energía, EMSA (Energía de Misiones SA), Do Santos reveló que hace 2 meses que carece de luminarias en su cuadra. “Hace meses que no tengo alumbrado en la calle. Es una oscuridad brutal. Tengo chicos estudiantes que viven acá y es peligroso. Hay criaturas en la esquina”, subrayó la mujer.

“Me cansé de llamar, el poste está roto o flojo, y no vinieron a arreglar. Si lo llego a tocar, me quedó sin luz en todo el edificio”, acotó la rentista.

“Me cobran siete alumbrados públicos y el agua pago puntualmente. No tengo deuda en ningún servicio, pero no tengo servicio”, resumió la mujer.