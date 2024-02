Comerciante fue víctima de robo y denuncia que no tiene respuestas

POSADAS. Paola Martínez, es una comerciante del barrio El Palomar que fue víctima de la inseguridad que en un mes sufrió dos robos en su local de ropas.

En diálogo con el móvil de MisionesCuatro, contó la situación que le tocó vivir y que afecta gravemente a su situación económica: “tengo un local de ropa en avenida Mariano Moreno y Yerbal, esta es la segunda vez que me roban por la ventana, está hecha la denuncia y creo que pasó un mes del robo y volvieron. Me rompieron la ventana, se robaron todo lo que pudieron”, relató la mujer.

“Me hicieron mucho daño, mucho perjuicio, se llevaron muchas ropas, el 5 de enero y fue ahora el 5 de febrero volvieron”, expresó.

Y agregó: “lo único que necesito es que alguien me ayude, no quiero cerrar mi local porque es mi trabajo, quiero seguir adelante. Pero se me está complicando cada día más por este hecho de robo”, lamentó.

Asimismo, dijo que no tiene respuestas de las denuncias hechas y que no recuperó nada de lo sustraído: “no tengo respuesta, tengo dos denuncias que hice y quedó todo ahí”.

Por otra parte, dijo que en la zona no hay cámaras de seguridad y que está “totalmente abandonada”.

“Conseguí a un vecino que me va a pasar las imágenes de sus cámaras, pero está medio alejado. Anoche me quedé a dormir acá para cuidar y ni en un momento pasó la policía”.

“Es una zona totalmente abandonada, no pasa la policía. Acá también entraron al garaje, no pudieron robar, pero forzaron la traba”.

Por último, dijo la mercadería que le quedó es la que le está ayudando en su economía: “tengo gente que me sigue alentando, mis amigos me ayudan, la feria también me ayuda mucho a seguir, los zapatos, pero de ropa ya directamente se llevaron todo lo que tenía. Prácticamente no me queda nada, con lo poco que tengo, estoy aguantando hasta ahora”, declaró la comerciante.