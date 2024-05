Comercios: advierten que pueden haber descuentos por día no trabajado

Imagen ilustrativa

“Estamos explicando que, si bien está confirmado que no habrá colectivos, aquel trabajador que no tenga movilidad, que no se le descuente el día”, mencionó a Misionescuatro Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas. Sin embargo, se advierte que aquellos empleados que adhieran al paro podrían enfrentar descuentos por parte de sus empleadores.

La medida de paro general se llevará a cabo sin movilización, aunque algunos sindicatos anunciaron su intención de movilizarse a Plaza 9 de Julio. En este contexto, se recomienda a los trabajadores informarse sobre las disposiciones de sus empleadores y tomar las precauciones necesarias para evitar posibles descuentos en sus salarios.