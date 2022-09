En los últimos días, la sociedad se vio conmocionada por el fallecimiento de Luis Bojcho, estudiante de la Escuela Técnica Nº5 de la ciudad de Apóstoles, quien resultó gravemente herido tras la explosión de un tanque en la institución educativa, mientras fabricaba un instrumento para la estudiantina.

En ese contexto, para conocer cómo es el funcionamiento de los talleres en las escuelas técnicas-donde los alumnos se preparan para ejercer en las industrias-el móvil de Misiones Cuatro continuó con su recorrida en las instituciones y consultó con el Licenciado Cristian Amarilla, Jefe de taller de la EPET 1 “Unesco” de la ciudad de Posadas, quien manifestó: “la institución viene trabajando fuertemente con contenidos trasversales de un marco normativo de higiene y seguridad”.

Con respecto a la actividad en los talleres comentó: “una vez que los talleres funcionan con esquema de rotación, la primera semana, todos los maestros de talleres se abocan en dar capacitaciones sobre higiene y seguridad. Se enseña cómo usar cada uno de los elementos de higiene personal sobre las máquinas y herramientas que van a utilizar en sus distintos puestos de trabajo”.

En esa línea agregó: “si bien esto tiene un fin didáctico y pedagógico son réplicas de lo que van a hacer en cualquier industria. Tenemos tornos como en cualquier industria, las máquinas de herramientas que requiere un alto grado de control, porque los accidentes son graves y en muchos casos letales”, explicó Amarilla.

Con respecto a la existencia de riesgos en los talleres señaló: “es relativo, en función de cada uno de los talleres. No es lo mismo tener riesgo en los talleres donde ocupan elementos punzantes, accidentes manuales, en el cual hasta podría haber alguna fractura, que gracias a dios no ocurrió, pero varía según el taller tomamos. Obviamente, el comité de higiene y seguridad, apunta a reducir al máximo. En el caso que suceda un accidente, puede o no ser predecible, pero tratamos de todo que sea predecible y podamos reducir. Y, si pasa, minimizar al máximo el riesgo de accidentes”, explicó.