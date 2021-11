Consideran que la Ley de Alquileres debe revisarse

El Poder Ejecutivo impulsará en el Congreso un nuevo proyecto que reemplace a la actual Ley de Alquileres, que está vigente desde julio de 2020. Según fuentes legislativas, los cambios serían en el plazo de duración de los contratos y en el mecanismo de actualización.

En ese marco, para conocer más detalles sobre lo que compete a esta ley, Misiones Cuatro dialogó con Julia Acosta Azoya, la vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, quien al respecto declaró: “en estos días está como en auge discutir la nueva ley. Desde el sector creemos que hay una deuda de rever la ley, algunos están de acuerdo en derogarla, modificarla”, explicó la funcionaria a este medio.

En ese sentido agregó: “personalmente, considero que la ley no es del todo mala, hay puntos que de alguna manera son buenos, justos, porque eso debe ser el espíritu de la ley. Hay puntos que están bien, en la nueva ley se ajustó el depósito en garantía, en el punto que quizás es discutible, donde el estado intervino en la fijación de precios”.

Asimismo, continuó: “hay un problema mayor, no la ley, un problema de trasfondo que es la inflación, hay muchos productos y servicios del mercado que han aumentado y que no está supeditada la ley. Entonces, tenemos un problema de trasfondo que es la inflación, es altísima y que genera mucha incertidumbre al propietario cuando fija un valor de alquiler, de acá a un año congelar un precio y no sabés que va a pasar. Entonces, hay una disconformidad de ambas partes”.

En esa línea, detalló sobre cómo afectó esta actualización de precios, tanto a inquilinos como a propietarios.

“Los inquilinos que han tenido el primer ajuste trascurrido el primer año de contrato, con la modalidad de la nueva ley de alquileres, se encontraron con un aumento de casi un 50 por ciento, pero es por la alta inflación. En el caso del propietario cobra un 50 por ciento más, pero tuvo todo un año de un mismo ingreso por su inmueble cuando, a la par, los servicios con los que tiene que afrontar con esos alquileres también ha subido”.

“Entonces, existe una disconformidad y los dirigentes deben analizar muy objetivamente, y que el espíritu sea seguir cuidando las dos partes”, expresó Acosta Azoya.