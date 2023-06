Cuidadoras de un hogar de niños judicializados reclaman que reciben alimentos insuficientes

POSADAS. Gisela Delcoro, referente de del hogar “Misioneritos”, que depende del ministerio de Desarrollo Social de la provincia, habló con el móvil de MisionesCuatro del reclamo que vienen haciendo: hay 24 trabajadoras nucleadas en el programa “Potenciar Trabajo” que solicitan un contrato laboral para tener sus aportes. También reclaman que los alimentos que reciben no son suficientes para los niños del hogar.

“Realizamos un trabajo de cuidado intensivo porque son niños que están las 24 horas del día y son niños judicializados. Vinimos a pedir al gobierno es que, por favor, nos pueda dar un contrato de trabajo laboral, que podamos tener nuestros aportes jubilatorios, como tienen que ser, que dejen de pagarnos con beneficios sociales”, declaró la mujer.

Asimismo, agregó: “lo que realizamos es el cuidado de niños, incluye lo que es la parte psicológica, emocional, alimentación, educación. Lo que está careciendo ahora es en la parte de nutrición, porque no recibimos lo que es verdaderamente el insumo necesario para poder solventar siete días de la semana en alimentos, como ser: hortícolas, frutas, verduras. No nos está llegando desde el Ministerio y encima que llega reducido, ahora tenemos nuevamente un recorte de los alimentos, o sea que hoy estamos a viernes, ayer jueves ya no se tenía lo que es la parte de materia prima para la alimentación”.

Contó que para que los niños puedan tener comida, ellas deben poner dinero: “Nosotros las cuidadoras llevamos desde nuestra casa lo que es los alimentos, las verduras, las frutas, las verduras, porque a fin de semana ya no llega. Ponemos un poco de plata cada uno, llega el fin de semana y compramos lo que sea. Llevamos algo para preparar, o ya preparamos en nuestra casa y llevamos para el fin de semana”.

Por último, solicitó que se concreten los contratos laborales: “somos 34 trabajadoras que estamos dentro del dispositivo porque en su mayoría son personal con un beneficio social que es el Potenciar Trabajo, entonces las chicas cubren 8 horas a la semana. Por eso pedimos que se hagan contratos laborales para que podamos tener una continuidad de horario y de mejor organización en el trabajo. Ya se ha hablado en una mesa de diálogo. Pero ellos dicen que no pueden hacer nada porque tampoco cuentan con los recursos para poder hacerlo”, concluyó.