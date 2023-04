Dengue en Posadas: “El nivel de infestación de Aedes aegypti en su forma larval sigue dando alto en la parte sur”

Fabricio Tejerina, el Director de Vigilancia Epidemiológica y Control de Vectores de la ciudad de Posadas, habló con el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro sobre el panorama epidemiológico de la ciudad. “Tenemos un programa que trabajamos durante todo el tiempo. que tiene que ver con todas las medidas que son para disminuir la cantidad de mosquitos”, explicó.

Asimismo, aconsejó: “tenemos que evitar los recipientes que acumulan agua, esos recipientes, principalmente, en un 99% están en los patios, las casas o dentro de las casas, entonces nuestra tarea como municipalidad tiene que ver con la promoción, la educación control focal todas las charlas que se dan en trabajo en conjunto con las comisiones vecinales, con la escuela, para llevar su información y que la población tome el rol activo de poder disminuir el riesgo mediante limpiando, ordenando el patio, escacharrando, descartando, guardando las cosas que acumulan agua. Nuestra tarea consiste en visitar casa por casa, hablar con los vecinos, recorrer el patio”, detalló Tejerina.

Y agregó: “encontramos lugares con larvas, tomamos muestras de esos criaderos para analizarlo en el laboratorio para ver qué especie de mosquitos, si es Aedes aegypti o de otra especie. Esos criaderos los damos vuelta, los tiramos, ponemos larvicidas y no se puede tirar. Informamos al vecino de la situación y también informamos que hacemos descacharrado en ese lugar, entonces los vecinos descartan las cosas”.

Respecto a las visitas comentó: “entre un 12 y un 14 por ciento de la población de Posadas que no permiten entrar a sus casas, por ninguna manera”.

En relación a las zonas donde se detectó índices larvarios señaló: “el nivel de infestación de Aedes aegypti en su forma larval sigue dando alto en la parte sur de la ciudad, Miguel Lanús, Dolores Sur, parte de Dolores Norte, parte de también Miní Oeste. Esa parte sigue siendo alto, la cantidad de casas que encontramos con criadero Mosquitos. Hemos encontrado Aedes aegypti en toda la ciudad. No hay una casa, digamos, no hay una manzana que no tenga una casa, pero en el sur sigue siendo los índices más altos. Es el lugar que venimos trabajando más fuertemente para poder bajar esos números”.