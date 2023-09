Denuncia que su amigo extrajo 375 mil pesos de su cuenta

El damnificado relató: “Es un amigo mío. Su señora es mi sobrina y nos conocemos desde hace mucho tiempo. Me mandó a decir que me iba a ayudar a cobrar y me iba a mandar la plata. Me fui en Semana Santa a Paraguay y no podía volver”.

El denunciante continúa explicando que la persona involucrada es de nacionalidad paraguaya y vive en la avenida Blas Parera. Además, señala que “375 mil pesos me deben”, y que también que “les hizo lo mismo a muchos paraguayos”.

Cortesi afirma haber realizado la denuncia correspondiente en la Comisaría Primera, pero se encontró con un desinterés de parte de las autoridades. “Me pasaron a la seccional segunda donde no me hicieron caso”, lamentó.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, Cortesi tomó la decisión de enfrentar la situación directamente: “Me fui a su casa y me echó”.