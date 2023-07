Denuncia que su expareja se llevó a su hijo quien requiere de medicación

POSADAS. Romina Pintos es una docente y madre de Ítalo, un niño de 4 años que padece TDAH con hiperactividad, motivo por el cual necesita medicación. El sábado mientras se encontraba en la localidad de Candelaria quedó detenida y desde ese día no tiene noticias de su hijo. Supone que el menor está con su padre, del cual está separada y tiene una restricción de acercamiento.

“Italo no está conmigo, no me dan noticias, no me dicen con quién está, he recorrido cuando organismo pude y la respuesta es la misma que tengo que esperar a ver qué me dicen el Juzgado de Instrucción 1”, contó.

“La policía no se hace cargo, nadie me responde, a mí me interesa saber dónde está mi hijo y después responder a cualquier medida que ellos me quieran acusar, no sé qué pruebas tiene para acusarme, soy una mamá que simplemente cuida a su hijo, lo protege, no entiendo cuál es el motivo del ensañamiento y la forma, que hicieron semejante operativo de rastreamiento porque sabían el lugar exacto y a que yo iba, el lugar donde me detuvieron fue en Candelaria, yo hago budines y cosas dulces para vender y el padre me denuncia por sustracción de menor y si estaba sustraída ¿Cómo voy a ir a entregar el pedido?”, relató Pintos.

Y agregó: “el padre me hace una denuncia por sustracción de menor, por un régimen de visita que no está vigente porque en familia tenemos un régimen que se está tramitando. El padre, al ser policía, va por otras vías, que va por las vías penales, donde también me hace una denuncia por comunicación y contacto, y es ahí donde sale una resolución supuestamente provisoria cuando nosotros emitimos una apelación a esa resolución y los que son abogados saben que cuando hay una apelación y no me contestan no hay nada vigente. Ellos me tendrían que haber contestado si aceptaban mi apelación, si no, y nadie me contestó”.

“Entonces viene una persona desconocida a buscarle a Ítalo porque el padre no puede venir porque tenemos una prohibición de acercamiento”, explicó.

Con respecto al momento de su detención comentó: “hay un montón de desaciertos, un montón de cosas que no se entienden. El motivo de mi detención no lo sé, porque no me lo dijeron. A mí se me acerca, yo bajo de mi auto a entregar los budines con mi hijito presente, él baja del auto conmigo, se me acerca una persona que dice ser de la brigada de Candelaria y me dice que tenía una orden de detención”.

“Yo le pregunto el motivo, no me responde y cuando yo quiero agarrar a mi hijo se me acercan, no sé, eran como 10, 15 personas y me reducen. Lo único que quería hacer era agarrar a mi hijo para ver que se podía solucionar y a dónde los tenía que acompañar. Porque no voy a salir corriendo porque no estoy cometiendo ningún delito”.

Asimismo, agregó: “me trataron como una delincuente, mi hijo a los gritos en la calle y le cuando ve a Ítalo gritar, le digo por favor a la oficial o policía que me estaba redujendo le digo que por favor me suelte, que yo no iba a ir a ningún lado, que lo único que quería era agarrar al menor porque estaba gritando que él tiene una condición diferente y esto lo iba a afectar. Me suelta, porque me esposaron le pido por favor que me saquen las esposas que no me iba a ir a ningún lado y que los iba a acompañar a donde ellos me decían”.

“Fuimos en mi auto hasta la comisaría de Candelaria. De ahí me bajé, estuve sentada, ellos se comunicaban, hablaban, todo afuera porque nadie entendía nada. Estaba presente el comisario de la 16ª, de Posadas, y solicita que me trasladen a Posadas. Me llevan a Sanidad la UR1, por Félix de Azara. Me pasan al gabinete psicológico, donde la psicóloga me hace la entrevista. La misma psicóloga dice que el menor tendría que permanecer a mi lado, por todo el trastorno que sucedió en ese momento y por la misma condición por la cual tiene y por los antecedentes de su padre que ya hay varias denuncias, hubo varias denuncias por violencia, nunca nadie se hizo cargo de nada de eso“.

Y continuó: “me trasladan a la 16ª, el comisario me informa que me iban a llevar detenida, después de ciertas llamadas, llamadas y llamadas a la jueza que estaba de turno en ese momento, ella ordena mi detención”.

Consultada sobre el motivo por el cual la llevan detenida respondió: “no me dicen nada, me decían que me tenían que llevar detenida hasta que yo me calme. Yo en ningún momento estaba alterada, en ningún momento le falté el respeto a nadie. No firmé una orden de detención, nadie me comunicó por cédula. No hay una cédula de mi detención”, contó Pintos y reveló que estuvo arrestada hasta las 22 h del sábado.

Respecto a la situación de Ítalo señaló: “cuando me llevan detenida, mi hijo menor queda en la comisaría y yo presupongo que se fue con el padre o que le entregaron al padre, porque, sinceramente, no sé dónde está. No tengo noticias si está bien o está mal”.

Asimismo, dijo que el niño tiene que recibir medicación porque tiene “TDAH con hiperactividad y un retorno conductual severo, en el cual tiene que recibir su medicación diaria dos veces al día. El problema, él que sabe, es neurológico y psicológico. No es pediátrico, , o sea, tiene que seguir su tratamiento. Y nadie más que yo y mi familia son los que saben. El menor nunca durmió fuera de mi domicilio. Cuando nació. Yo jamás lo prohibí que lo vea”, relató Pintos.