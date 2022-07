Denuncian que un joven sufrió apremios y abuso de autoridad en BºA-4

POSADAS. Emilia Olivera, madre de Jonatán Olivera (28) formuló una fuerte denuncia contra los efectivos de la policía que detuvieron a su hijo en la madrugada del lunes en el Barrio A-4, por un supuesto robo de celular. Según la mujer, hay filmaciones que muestran como su hijo fue golpeado brutalmente por varios policías, que lo arrojaron al baúl de un móvil policial.

De acuerdo con Emilia, su hijo reside con su pareja y con la hija de ambos –nieta suya- en A-4 y actualmente está detenido “en averiguación de antecedentes”. Sin embargo, no le permiten verlo y a la fecha, desconoce cómo está Jonatán. Los videos que llegaron a la redacción de este medio, dan cuenta de un accionar violento de la policía, en superioridad numérica, contra un joven.

Emilia contó al Móvil de MisionesCuatro, que su hijo estaba compartiendo un momento con vecinos previo a la detención por un supuesto robo. “Estaba compartiendo con esa gente”, dijo Emilia, mencionando a dos hombres y una mujer, que “son vecinos de la zona. Entre todos le patotearon, le pegaron y maltrataron, porque dicen que él (Jonatan) les robó un celular y mil pesos”, detalló la mujer.

“Después el chico entra en la casa y después se llena de policías como que acá era un narcotraficante el que estaba. Viene la policía, ingresa, le sacan de la cama, le cagan a palo. Hay videos de cómo le pegaron, porque los vecinos filmaron. Entonces, le llevan. Esposado le patean y le llevan en el baúl (del patrullero). Están los videos, hay pruebas”, denunció Olivera, cuestionando el accionar policial. “Dónde están los derechos de los seres humanos”, dijo.

En esta línea, Olivera reveló también que este lunes, se dirigió a la comisaría donde lo tienen detenido a su hijo y pidió verlo. Pero “me responden que no se puede porque está en averiguación de antecedentes. Entonces me voy en Jefatura. Me tomaron la denuncia, los videos, todo. Dijeron que iban a hacer. Pero quiero saber cómo le pueden tratar así a un ser humano”, manifestó Emilia.

“Que me traigan las pruebas de que él robó el celular. Por qué no me dejan que le vea. Le pegaron demasiado. Está detenido desde la madrugada (del lunes) No sabemos cómo está, pero de la forma en que le sacaron, a mí, no me dejaron ver los videos mis hijos”, expresó la mujer, rompiendo en llanto.

“No puede ser que a un ser humano lo traten así. Dónde está la justicia”, insistió Emilia, añadiendo que ella no reside en Barrio A-4, donde están solos, su hijo, nuera y “mi nietita de tres años. Ellos viven solos y no tienen quién les defienda. Los que hicieron el problema (es decir, los vecinos que acusaron al joven del robo), están sentaditos, tomando mate. El que es policía pasó con una camioneta mirando grande por acá, por el frente como que si nada”, lanzó Emilia, como señalando que uno de los denunciantes sería un miembro de la fuerza pública.

“Y mi hijo está allá. No sé si mi hijo está lastimado o muerto. Pido que me entiendan como madre. Si hizo algo malo… pero no es la manera”, remató la mujer, sobre la violenta detención.