Denuncian mal estado de las ambulancias y piden “urgente” mantenimiento

POSADAS. Los choferes de las ambulancias de la Unidad de Trasladado solicitan el urgente mantenimiento de los móviles porque “se están cayendo a pedazos”, de acuerdo al testimonio de los trabajadores.

En ese marco, para conocer más detalles de esta situación, Misiones Cuatro dialogó con Carlos Vogel, el delegado de los trabajadores de la Red de Traslado del gremio ATE, quien al respecto declaró: “todos los años, a esta altura, empiezan los problemas, no hay plata del presupuesto del año. Llegamos a esta instancia y estamos sin combustible, nos cargan poco, las cubiertas de los móviles están muy deterioradas, los móviles no tienen aire”, expresó.

“Los familiares de los pacientes se quejan que salen de diálisis y se descompensan por el estado de las ambulancias”, agregó.

“Los familiares nos reclaman a los choferes como los responsables que los móviles no están en condiciones y no es así, ponemos la voluntad, arriesgamos nuestras vidas por andar con vehículos que no están bien, cubiertas que se ven los alambres”, expresó Vogel.

“Nos gusta nuestro trabajo y en esta situación no estamos trabajando cómodos”, precisó.

Dijo que hicieron los reclamos correspondientes, pero hasta el momento no recibieron respuestas. “Nuestro director tomó los reclamos, pero no sabemos hasta donde tiene poder de decisión, debe tener jefes de más arriba que tienen que resolver. Pone todo, pero la solución no llega”.

Y agregó: “se trabaja incómodo porque estamos recibiendo quejas de los familiares de los pacientes y no tendríamos que recibir, porque no es nuestra culpa”.

Por último, contó que hay varios móviles que no están siendo utilizados, inclusive los más nuevos. “Todas las ambulancias que están paradas son por motivos mecánicos, hay ambulancias nuevas que están paradas. Necesitamos para un buen servicio y no podemos ocupar. Hay alrededor de unas 15 que no están funcionando”, manifestó Vogel.