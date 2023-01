Denuncian que EMSA no reparte boletas de luz a los vecinos de Bº San Jorge

POSADAS. “En el barrio San Jorge, no llegaron las boletas de luz a ningún vecino”, aseguró a MisionesCuatro, Soledad Montenegro, una residente de la zona que llegó hasta la casa central de EMSA (Energía de Misiones Sociedad Anónima) para presentar la queja correspondiente y le señalaron que, en un futuro cercano, ya no se van a imprimir las boletas que los repartidores no entregan en los barrios.

“Casi todos los meses es la misma historia, hay que venir a buscar las boletas acá o bajar la aplicación. Ahora dicen que no se va a imprimir más las fotocopias”, se quejó Montenegro, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro. “Pero no todos tienen teléfonos con tecnología (para instalar) la aplicación de EMSA. No tengo acá para recibir la boleta de luz”, insistió la mujer.

Asimismo, Montenegro planteó que, si tuviera un teléfono con la capacidad tecnológica para instalar la aplicación de EMSA, en el presente contexto, tendría “que hacer imprimir la boleta y eso tiene un costo”.

Barrio San Jorge

“Ellos cobran un sueldo para repartir la boleta. Y si te atrasas uno o dos meses te cortan (el servicio de electricidad)”, insistió la vecina.

Consultada al respecto, Montenegro contó que este lunes llegó a EMSA y “está lleno de gente haciendo cola y no te dan la boleta. Si no van a repartir más las boletas que les den de baja a los que reparten (las mismas) Y que los reemplacen por las computadoras”, lanzó la vecina.

“Los que reparten tienen un sueldo gracias a los que pagamos las boletas”, concluyó.