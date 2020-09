Denuncian violencia policial en A-4

POSADAS. María Cristina Irala, residente en el barrio A-4, denunció un violento accionar policial en su vivienda. Comentó que el domingo entre las 6:30 y 7 de la mañana, efectivos de la Policía ingresaron violentamente a su inmueble, la lastimaron a ella y su familia y luego detuvieron a sus dos hijos, uno es discapacitado.

“Hubo peleas entre vecinos de la esquina de mi casa con otros de otra manzana. Yo tengo un hijo que es discapacitado que se para en el muro que mandé a poner para que no salga y, cuando está sin medicamento, les insulta a los policías. Yo le llevo adentro, le encierro en mi pieza y cuando me doy cuenta, entran, patean mi portón, rompen la manguera del agua potable de mi casa, me golpean a mí y me patean al piso”, relató María Cristina en diálogo con Misiones Cuatro.

Comentó que los uniformados arribaron sin orden de allanamiento, eran alrededor de 20 y no sabe a qué comisaría pertenecían.

“Entraron a mi vivienda, rompieron todo, tumbaron la tele, ropero, rompieron la puerta, desastre hicieron. Me golpearon a mí, a mi hijo, encima le llevan al discapacitado a la comisaria y cuando le dije que es discapacitado y llevé el carnet lo largan y sin revisación médica. No durmió toda la noche porque le dolía la espalda, tiene el cuello morado, la boca rota, todo lo hicieron los policías. Le detienen a mi otro hijo inocentemente, porque no hizo nada y tengo testigos de los vecinos que él no estaba en la pelea”, manifestó la mujer.

“Los policías fueron muy violentos. Pienso llevar a la justicia ¿Quién me va a pagar todos los daños y perjuicios que me hicieron?”, cuestionó.