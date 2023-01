Denunció que le desvalijaron la casa, conoce a los ladrones, pero no tiene respuestas de la policía

Los delincuentes fueron captados por las cámaras de seguridad y el damnificado puedo identificar a dos de ellos.

POSADAS. Raúl Girollet tiene su vivienda en la chacra 153 y el 23 diciembre, a las 3:10 de la madrugada, cuando él y su familia estaban a miles de kilómetros le desvalijaron la casa. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad, hizo la denuncia con nombre y apellido de los ladrones, pero hasta el momento no tiene novedades de la policía.

En diálogo con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro dio detalles de lo sucedido: “daños terribles nos hicieron, más allá de todo lo que nos robaron, lo aberrante que fueron destruyendo todo, rompieron todo”, comentó.

Asimismo, agregó: “hice la denuncia con nombre y apellido, porque dos de las personas que están en el video los conozco, trabajaron conmigo y hasta el día de hoy no tuve noticias de la policía”, contó el vecino y dijo que los ladrones son del barrio.

Con respecto al robo detalló: “yo estaba trabajando en Buenos Aires, mi señora con mis hijos estaban en Concepción del Uruguay (Entre Ríos). La casa estaba sola, le prestaba la llave a un vecino para que guarde el auto en el garaje porque varias veces le abrieron el auto y le robaban la batería y el estéreo. Este muchacho nos avisó que el 23 a la madrugada nos entraron. El 23 viajé, ordenamos un poco, el 27 hice la denuncia con nombre y apellido, hasta ahora no hay noticias de nada”.

“Una de las personas que entró sabía de todos mis movimientos. No lo he podido ubicar, he ido a buscarlo a la casa”, explicó Girollet respecto a los ladrones.

En relación a los elementos sustraídos reveló: “me llevaron muchas herramientas, me dedico a la construcción en seco, llevaron compresoras, amoladoras, taladros, pistolas neumáticas. Estimado, más de un millón de pesos en herramientas”, afirmó.