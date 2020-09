Derrumbe fatal: El supermercado no estaba habilitado

POSADAS. Este miércoles 9 de septiembre, en un supermercado ubicado en Jauretche y Andresito, una serie de estanterías se cayó sobre las personas que estaban en el lugar. El percance dejó como saldo un fallecido y varios heridos.

A pocos días del derrumbe fatal, trascendió que el supermercado no contaba con la habilitación de la municipalidad.

En ese marco, Misiones Cuatro dialogó con el Licenciado en Seguridad e Higiene, Diego Fontana, quien dio detalles sobre los aspectos a tener en cuenta como consumidores al momento de dirigirse a un comercio y los requisitos que deben tener los comerciantes, para que sus locales sean habilitados.

En el caso del supermercado en cuestión, dijo que “infringió leyes nacionales” y que “no hizo los trámites pertinentes en el municipio”.

Además, explicó que todo comercio debe responder 160 preguntas de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) y “se debe comprobar que se cumplió”, según explicó Fontana.

“La parte laboral no cumplió, o son empleados en negro o monotributistas”, añadió al respecto.

“No tenía nada o obvió algunos pasos que debía tener”, expresó.

Asimismo, señaló que todo local “tiene que tener la habilitación municipal expuesta”.

En ese sentido, dijo que el comercio debe exhibir el cartel de la habilitación y el certificado apto con salida de emergencia para confirmar que cuenta con la habilitación correspondiente.

Falta de controles

Por otra parte, dijo que en Posadas escasean los controles porque faltan inspectores. “No hay controles porque no dan abasto. Hay pocos inspectores, salen cuando hay denuncias o habilitación, hay controles, pero no hay suficiente inspectores”, manifestó Fontana.