Desalojaron a una mujer y tres niños en Bº Manantial: “Estoy sola y no tengo a dónde ir”

POSADAS. Un inusual y violento desalojo se concretó este martes en el Barrio Manantial, según denunciaron las hermanas Martina y Dalma Cáceres. En diálogo con MisionesCuatro, Dalma, aseguró que había llevado a uno de sus tres hijos pequeños a la sala de primeros auxilios porque tenía fiebre y cuando regresó a la vivienda, se encontró con un par de personas y dos policías sacando sus cosas y destruyendo la precaria casita en la chacra 246.

Según el relato de Dalma, todo comenzó este martes por la mañana, cuando dejó su precaria vivienda para ir a una sala de primeros auxilios. “Me fui a la sala a llevarle a mi bebé que estaba con fiebre y me echaron de la casa. Cuando volví, no me dejaron entrar, me empujaron y se robaron mis cosas. Se llevaron todo”, confió la mujer, madre de tres niños, de los cuales, uno es un bebé.

“No hubo notificación de desalojo”, aseguró Cáceres, insistiendo en que se instaló en este lugar porque no tiene otro lugar dónde vivir. “Hace como un mes, ya estoy acá. Hay muchas casas acá. Dijeron que ya estaban censados”, agregó Dalma.

De acuerdo con Dalma, el desalojo lo llevaron a cabo dos personas –una sería un conocido abogado del fuero local- y dos policías. “Fueron un par de personas que dicen ser los dueños y dos policías. Me dijeron que si no salíamos, que me iban a prender fuego y llevaron todo”, recalcó Cáceres.

Por otra parte, la mujer anticipó que permanecerá en el lugar, a la intemperie. “Vivo con mis tres hijos. Ahora me voy a quedar en este lugar. Voy a hacer que pasen la noche acá porque no tengo a donde ir. En este momento estoy sola y sin nadie que me pueda ayudar”, sostuvo.

En tanto, Martina Cáceres, hermana de Dalma, reveló que estuvo cuando se concretó el desalojo que ella calificó de violento. “Vine a ver por mi hermana, cómo había amanecido, le traje la leche. Cuendo llego, le estaban rompiendo con machetes, la casa. Pregunté si tenían orden de desalojo y me dijeron que si quería saber algo que vaya a la comisaría. Fue violento, se llevaron las cosas. Dijeron que lo llevaban porque se iba a volver a meter”, comentó Martina.

En este punto del relato, Martina confió que tuvo que forcejear con los policías y los supuestos propietarios, para que no se lleven las cosas en un flete dispuesto para el fin. “Tironee y puede recuperar un colchón y unas chapas, el resto ya estaba en un flete de contrataron”, dijo Martina.

“Hoy no tienen donde quedarse. Están en una situación bastante crítica. Nadie se acercó, no estaba y cuando vino se encontró con esto. No notificaron nada y no nos mostraron la orden de desalojo. Cuando dije que iba a llamar a los medios se fueron”, denunció públicamente Martina.

Según la mujer, su hermana y sus sobrinos “necesitan asistencia y un lugar (donde vivir) Tiene 3 chicos menores con ella”, insistió Martina y brindó su número de teléfono, para quienes quieran contactarse con Dalma para asistir a la familia. Es el 3764506501.