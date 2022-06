POSADAS. Un fuerte reclamo del Movimiento de Acción Vecinal contra el Grupo Zbikoski, que explota más del 90% de las líneas de colectivos urbanos en el Gran Posadas, se conoció este lunes, con el reclamo del referente Luis Gilardoni sobre el incumplimiento del compromiso de la ampliación de los puntos de recarga de las tarjetas de boleto prepago SUBE Misionero.

Vale aclarar que el Grupo Zbikoski es propietario de la empresa Servicios Urbanos SA, la firma que gestiona y controla el Sistema Único de Boleto Electrónico Misionero (SUBE – Misionero) y por ende, controla los datos sobre la facturación y sobre la ecuación –central en la determinación del costo del boleto– de la cantidad de kilómetros recorridos por pasajeros transportados en el Gran Posadas.

Este lunes, según contó Gilardoni al Móvil de MisionesCuatro que con el MAV, “estuvimos haciendo averiguaciones para ver si (el Grupo Zbikoski) cumplieron con uno de los objetivos debatidos en audiencias públicas: Más puntos de recarga (SUBE). Una compañera tiene un negocio en candelaria y quería colocarlo para que los vecinos cuenten con más puntos de recarga y se entera que desde la pandemia no están llegando máquinas para las recargas. Por ende, (el Grupo Z) no está cumpliendo con lo que prometió en las audiencias públicas. Y hace más de un año no llegan máquinas”, fustigó Gilardoni.

En esta línea, el referente del Movimiento de Acción Vecinal insistió en que “hay una lista larga de espera de distintos negocios, pero no saben cuándo va a haber máquinas de recarga (SUBE)”.

No se cumpliría con el horario ampliado en Transferencia

Por otra parte, tras las audiencias públicas que determinaron el aumento del boleto urbano, “seguimos igual o peor en el servicio”, cuestionó Gilardoni. “La (apertura de la Estación de) Transferencia hasta las 23 no se está cumpliendo”, denunció.

Asimismo, en “la línea 27 que lleva a vecinos al hospital, arbitrariamente, sacaron de circulación los (servicios en) domingos y feriados. Entonces, las personas que se enferman ahora tienen que bajar en Avenida Cabred para llamar a una ambulancia o trasladarse hasta Transferencia para tomar el 02. Y llegas en 4 horas, si llegas vivo”, bramó el referente de MAV.

“Desde las 23 a 6 de la mañana, no tenemos colectivos”

En cuanto a los servicios nocturnos, Gilardoni insistió en que “la empresa dijo que no es factible”. Y se mostró irónico al señalar que de ser así, “que traigan a (la empresa de transporte) Capital del Monte, para hacer el turno nocturno y habiliten un par de líneas del día”, sostuvo Gilardoni en obvia referencia a la firma obereña recientemente desplazada por el Grupo Z.

“Desde las 23 a 6 de la mañana, no tenemos colectivos. No puede ser que en una Posadas Turística, a las 10 de la noche, la gente no pueda trasladarse al centro para tomar un helado”, disparó Gilardoni, crítico hacia el servicio que prestan las empresas de colectivos del Grupo Z (Don Casimiro y Tipoka)

Finalmente, este medio consultó a Gilardoni sobre la postergada adopción del sistema SUBE Nacional, que otorga distintos beneficios a los usuarios de transporte urbano pero no llega a la provincia. “Las trabas la pone la empresa del Monopolio. Ellos manejan completamente todo. Tendríamos que tener la Sube Nacional desde hace más o menos 8 años cuando salió la ley nacional”, recordó el referente. “Pero Misiones se caracteriza por tardar un poco más en el cumplimiento de leyes nacionales”, se lamentó.