Destruyeron su vivienda, se quedó en la calle y pide ayuda a la comunidad

POSADAS. Tras varios meses de reclamos, recibió un lugar precario para vivir y días atrás tumbaron su vivienda. Es el caso de Juan Balmaceda, quien se quedó en la calle, tras la destrucción de su vivienda, la que habitó durante un año y medio.

El hombre-que padece un 80% de discapacidad- se había encadenado en la Plaza 9 de julio por que no tenía donde vivir y luego consiguió una casa, donde vivir.

“Conseguí un terreno, la casita que me dio el gobierno, en Itaembé Miní, ahí estuve un buen tiempo. La casa estos días se estuvo por caer por tanta lluvia, era una casa precaria sin baño”, contó Balmaceda al móvil de MisionesCuatro.

“En dos o tres oportunidades fue la presidenta del barrio con la policía, en la segunda fue con la gente del barrio, porque yo no podía estar ahí, por razones de que mi casa estaba por caer con tanta lluvia y granizo”, relató el hombre, quien radicó la denuncia ante la policía.

Contó que tuvo que ir unos días a la casa de su madre a cuidarla porque tenía problemas de salud y, al regresar, se encontró con la vivienda destruida.

“Lo que es parte de la tierra, todo removió la máquina, mi casa no estaba, el pilar voló. Me sacaron todo, me quedé con el puesto”, expresó.

“No tengo nada, estoy durmiendo en la plaza 9 de Julio. No tengo ropa, nada” se lamentó.

Asimismo, dio su número de teléfono para que puedan comunicarse con él, ya que necesita ayuda para sobrevivir: 3764 -623475

“Quiero que se haga justicia de lo que me está pasando”, concluyó.