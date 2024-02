Diferentes organizaciones acompañan los reclamos de los usuarios de transporte urbano

Sigue el malestar de los vecinos de Posadas y el área metropolitana por las condiciones en la que se encuentra el transporte urbano de pasajeros.

En ese contexto, el móvil de MisionesCuatro habló en primer lugar con Marcos Contreras, Presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores “Defender”, quien se refirió a las estrategias que analizan los usuarios ante las problemáticas del transporte.

“El principal avance que consideramos es que a partir de la audiencia pública y de la participación de los usuarios se consiguió frenar cualquier tipo de aumento hasta marzo”, expresó.

“No obstante a eso seguimos esperando la comunicación por parte del ejecutivo local del servicio metropolitano con la concesión de las nuevas líneas donde es sumamente necesario para que los usuarios participen y conozcan cuáles son las empresas que quieren brindar cuáles son las ofertas que hay obviamente para cubrir esa posible vacante”, declaró Contreras.

“Vamos a presentar mañana la nota como asociación hacia gobernación para poder adherirnos al posible pedido, la posible presentación que haga el gobernador con respecto al tema transportes y subsidios, porque estamos hablando no solamente de una necesidad básica de cada usuario, sino de un agente dinamizador de la economía. Tenemos que tener en cuenta que los fondos siguen estando, pero no se vuelcan hacia los usuarios”.

“Todas esas cuestiones y varias más que hacen a los derechos de cada Usuario. Vamos a adherir y acompañamos todas las presentaciones que están haciendo desde la Provincia”, afirmó Contreras.

Pedido de la implementación de la SUBE nacional

Desde la asociación “Los usuarios somos pueblo” se encuentran recolectando firmas para exigir la implementación de la tarjeta sube nacional en el territorio misionero.

Sobre el tema, habló Gabriel Godoy, integrante de la asociación: “tener los mismos beneficios que tienen los de la ciudad de Buenos Aires y de algunas partes del país. Estamos recorriendo los barrios, las paradas para no molestarle al vecino, frenarle. Entonces nosotros nos vamos hacia el vecino y le explicamos cuál es el motivo de la junta de firmas, muchos colaboran, otros no entienden el tema, pero necesitamos el apoyo de los vecinos”, explicó.

Respecto a los beneficios de esta tarjeta señaló: “la Sube Nacional está incorporado el boleto estudiantil, porque lo que están haciendo ahora para mí es para desviar un poco el tema de frecuencia, de la suba de boletos. Pero la Sube Nacional nos da un 50 a 55% de descuentos que se subsidia directamente al usuario, no a la empresa. También tienen la carga negativa, es más barato, se consigue en cualquier kiosco y no tienen problema plástico, cosa que está sucediendo acá y no hay solución”, declaró Godoy.