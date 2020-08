Docentes volvieron a reclamar reapertura de la mesa salarial

POSADAS. Lía Fernández, habló con Misiones Cuatro y dio detalles del reclamo que vienen realizando: “los docentes nos estamos movilizando en Posadas y en muchas localidades, en el marco de lucha que estamos desarrollando esta semana. En el día de hoy, reclamando la reapertura de la mesa salarial que el gobierno nos ha cerrado unilateralmente. Estamos reclamando un aumento al básico, porque no podemos seguir aguantando con un básico miserable de $7000”, declaró la docente.

Asimismo, agregó: “esta lucha arrancó en los meses de enero y febrero de este año. los docentes seguimos continuando con todas las estrategias para cuidar nuestra salud, pero estamos acá, en la plaza luchando, porque el gobierno se niega a sentarse a discutir el salario con los docentes”.

El reclamo sigue siendo la discusión de paritarias. “En marzo nos dio una paritaria que subió en casi un 20 por ciento, pero dejó nuestro básico en $7000, con la promesa de que en julio iban a volver a sentarse para discutir de nuevo las paritarias y eso no sucedió. Es más, desde Nación, también el gobierno congeló nuestras paritarias, dándonos un bono en negro, miserable de $1.200 en cuatro cuotas, se niegan a entregarnos las netbooks, el acceso gratuito a internet, la luz para los docentes y los estudiantes. No es posible continuar con un acompañamiento pedagógico si el gobierno no cumple en garantizar las herramientas que necesitamos los docentes y los estudiantes”, expresó Fernández.