Dos familias afectadas por el incendio de sus viviendas necesitan ayuda

POSADAS. Fabián Simbron, es uno de los damnificados y dueño de una tapicería, contó a Misiones Cuatro que perdió todas sus herramientas de trabajo.

“Cortó tres veces la luz y la tercera empezó el incendio, los vecinos también dijeron que tiraron una bomba molotov, yo no he visto nada, cuando me desperté ya estaban las llamas y no se pudo rescatar nada”, relató el vecino.

Comentó que por el siniestro perdió distintas herramientas: “compresor, máquina de coser, circular, mercaderías y material que era de trabajo ajeno que tenía que entregar. Los bomberos llegaron tarde”, declaró Simbron.

Dijo que para volver a empezar necesita “todo” y dio su número de teléfono para las personas que quieran brindarle ayuda: 3764217526.

Muchas pérdidas

Por su parte, Angélica Mendoza, residente de unas viviendas lindantes, contó que el fuego azotó dos habitaciones, la suya y la de su hija, quien perdió todas sus herramientas escolares y personales.

“Hubo muchas pérdidas materiales, los bomberos llegaron tarde”, expresó.

Dijo que las autoridades se acercaron y tomaron los datos, ahora espera que llegue la ayuda.

Las personas que quieran colaborar con Angélica y su familia se pueden comunicar al teléfono: 3764800778.