El asado para el día de la madre cuesta más de $1000

POSADAS. Se acerca el día de la madre y en muchas familias es tradición compartir un asado con los seres queridos. Para conocer detalles sobre el precio del asado para ese día, Estaban Román, carnicero del Mercado Villa Urquiza, aseguró que para una familia de cuatro personas el asado ronda los 1000 pesos y para 6 personas $1.500.

“El bolsillo hoy a todos nos apreta, pero la carne no es lo más caro, no nos alcanza para comprarlo. Si comparás con los precios de otros productos no es lo más caro”, declaró Román.

Además, contó que la carne tuvo aumentos en los últimos tiempos. “En este último mes subió unas tres veces. Van subiendo un poquitito, de los tres aumentos, fácil fue un 10 por ciento”, comentó el carnicero.